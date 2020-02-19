Это по любви: 6 звездных пар с разницей в возрасте 20 и больше лет

Пары с большой разницей в возрасте всегда подвергаются критике и нападкам со стороны окружающих. А тем более – звездные. Но эти знаменитости своим примером доказывают: настоящей любви ничто не помеха. И уж тем более – паспортные данные.

Венсан Кассель и Тина Кунаки, разница 31 год

Пожалуй, этой паре досталось больше всего. Поклонники никак не могут простить Венсану, как он «обошелся» с Моникой Беллуччи, несмотря на то, что на момент встречи Кунаки и Касселя он был разведен. Тину в свою очередь обвиняли в том, что она якобы хотела заполучить в мужья именитого актера. Хотя сама девушка даже не подозревала, кем является ее будущий супруг на первом и даже втором свидании. Модель выросла практически на пляже, и киноиндустрия обошла ее стороной. Более того – и сама Тина была с разбитым сердцем после разрыва с бойфрендом и никого не искала. Сейчас, даже спустя несколько лет, в паре царит гармония. Счастливые Венсан и Тина путешествуют, снимаются для общих проектов, воспитывают любимую дочку и планируют завести еще детей.

Венсан и Тина просто обожают друг друга (фото: instagram.com/tinakunakey)

Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли, разница 20 лет

В этой паре разница в возрасте сыграла огромную роль, но только в позитивном ключе. По словам знаменитого голливудского красавчика, при первой встрече его пленила хрупкость и «беззащитность» Роузи. Ее же мигом привлекла сила, ум, опыт и обаяние Джейсона. В интервью 32-летняя звезда признавалась: муж – ее лучший наставник и критик, и она рада учиться у него и быть «как за стеной». Пара вместе уже давно, и кажется, уважение и любовь друг другу звезд только крепнут.

Роузи и Джейсон любят вместе блистать на красных дорожках (фото: instagram.com/rosiehw)

Ричард Гир и Алехандра Силва, разница 34 года

Седина в голову, бес в ребро – примерно так воспринимали новый роман знаменитого голливудского красавчика. Но когда в 2018-м году 69-летний актер вступил с публицисткой Алехандрой в официальный брак, а в 2019-м на свет появился Александр Гир, сплетни поутихли. К тому же Гир давно увлечен духовными поисками и явно не находится в плену у земных страстей.

Ричард Гир и Алехадра во время отдыха (фото: принтскрин instagram.com/peopletalkru)

Алек Болдуин и Хилари Томас, разница 26 лет

Еще один голливудский сердцеед, который искал свою суженую до 54-ти лет. На инструкторе по йоге Хилари Томас Алек женился 2012-м, спустя год после знакомства, и до сегодня не может нарадоваться такому подарку судьбы. Пара даром времени не теряла и успела обзавестись четырьмя детьми. Дочь Кармен Габриела, а также сыновья Рафаэль Томас, Леонардо Энджел Чарльз и Ромео Алехандро Дэвид – настоящая гордость Алека. Были в семье и трудности: в прошлом году мир ошеломила новость, что Хилари потеряла 5-го ребенка. Но к счастью, они пару только сблизили.

Хилари трогательно поздравила мужа с 9-летием со дня встречи (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг, разница 23 года

Крепкий орешек оказался не менее прочным и надежным и в семейной жизни. Актер был женат два раза, что по голливудским меркам – признак стабильности и постоянства. Первый брак – с Деми Мур – продлился 13 лет. А второй – с 2009-го и по сегодня. Причем Брюсу удалось сохранить отличные отношения как с тремя дочерьми от первого брака, так и с экс-супругой (Деми даже присутствовала на свадьбе Брюса и Эммы). В нынешнем союзе Уиллис стал папой еще двух девочек.

Эмма часто показывает романтичные снимки с мужем (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, разница 25 лет

Ну и напоследок союз, буквально определен небесами. Дуглас и Зета-Джонс родились в один день – 25-го сентября, что еще больше сблизило их. Этой паре пришлось пережить немало сложных моментов, но они выстояли и в этом году отметят 20-ю годовщину брака. Чтобы оценить уровень увлечения супругов другу другом, достаточно взглянуть на их микроблоги. До сих пор Кэтрин и Майкл обожают вспоминать знаковые моменты их жизни: встречу, рождение детей и общие поездки… Они постоянно путешествуют и не упускают случая признаться друг другу в любви.

Романтичный пост Кэтрин на 14-е февраля (фото: instagram.com/catherinezetajones)