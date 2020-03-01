Это любовь: Владимир Остапчук намекнул на новую возлюбленную

Владимир Остапчук заинтриговал поклонниц новой фотографией
Владимир Остапчук радуется весне, и первого марта опубликовал фотографию в Instagram, на которой он счастливо улыбается. При этом его обнимает чья-то женская рука.
Под своим фото украинский телеведущий отметил, что весна – это любовь. Таким образом поклонницы Остапчука заподозрили его в новых отношениях.
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
При этом многие возмущены тем, что он выкладывает подобные фотки, поскольку недавно только развелся со свей женой.Некоторые также пошутили на счет его бьюти-процедур.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что недавно Остапчук жестко разругался с фанатками из-за упрека в его изменах и безответственном отношении к своим детям.
Ранее сообщалось о том, что бывшая супруга Остапчука Елена Войченко удивила очередным признанием о телеведущем.