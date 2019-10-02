Это любовь! Санта Димопулос в платье-вышиванке растрогола нежным фото с доченькой

Экс-"ВИА Гра" показала любимую девочку
Молодая мама Санта Димопулос, которая недавно поделилась подробностями родов в Монако, души не чает в своей маленькой доченьке. Звезда буквально не выпускает кроху из рук и с удовольствием делится кадрами с ребенком в instagram, правда, лицо девочки пока не показывает. Сейчас мама и малышка продолжают восстанавливать силы в Монте-Карло.
Знаменитость решила порадовать подписчиков нежным снимком с доченькой на руках. Санта позирует в роскошном платье-вышиванке и удобных белоснежных кроссовках, она спрятала глаза за солнечными очками. Звездная мама бережно прижимает кроху к себе. Она расположилась на мягких диванах-шезлонгах с подушками у бассейна.
"Моя булочка", - с трепетом и любовь подписала снимок артистка и бизнес-леди.
Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)
В комментариях под нежным кадром подписчики звезды наперебой стали восхищаться мамой и ее сладкой девочкой, а также отметили, что Санта быстро пришла в форму и выглядит просто восхитительно. Правда, певица немного пококетничала и сообщила, что пока еще не восстановила фигуру. Впрочем, поклонники решили, что она попросту наговаривает на себя.
"Какая вы худенькая уже! Вы ведьма", - отметила одна из подписчиц звезды. "Это фото такое! Я реально толстая", - парировала Санта.
Скриншот комментариев
Напомним, что Санта Димопулос раскрыла подробности о первых днях своего материнства.