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Это любовь! Санта Димопулос в платье-вышиванке растрогола нежным фото с доченькой

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Экс-"ВИА Гра" показала любимую девочку

Молодая мама Санта Димопулос, которая недавно поделилась подробностями родов в Монако, души не чает в своей маленькой доченьке. Звезда буквально не выпускает кроху из рук и с удовольствием делится кадрами с ребенком в instagram, правда, лицо девочки пока не показывает. Сейчас мама и малышка продолжают восстанавливать силы в Монте-Карло.

Знаменитость решила порадовать подписчиков нежным снимком с доченькой на руках. Санта позирует в роскошном платье-вышиванке и удобных белоснежных кроссовках, она спрятала глаза за солнечными очками. Звездная мама бережно прижимает кроху к себе. Она расположилась на мягких диванах-шезлонгах с подушками у бассейна.

"Моя булочка", - с трепетом и любовь подписала снимок артистка и бизнес-леди.

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

В комментариях под нежным кадром подписчики звезды наперебой стали восхищаться мамой и ее сладкой девочкой, а также отметили, что Санта быстро пришла в форму и выглядит просто восхитительно. Правда, певица немного пококетничала и сообщила, что пока еще не восстановила фигуру. Впрочем, поклонники решили, что она попросту наговаривает на себя.

"Какая вы худенькая уже! Вы ведьма", - отметила одна из подписчиц звезды. "Это фото такое! Я реально толстая", - парировала Санта.

  • Очень женственно получилось
  • Ніжність зашкалює! Щастя Вам!
  • Как можно так выглядеть офигенно после родов?! Вспоминаю себя. Санта, Вы реальный пример!
  • Малышки
  • Две очаровательные звездочки
  • Прекрасное платье, прекрасная мама
  • Это любовь
  • Класс
  • Поздравляю. Вам идет быть мамой-красоткой
  • Очень милая фото дочери и мамы, что может быть лучше

Скриншот комментариев

Напомним, что Санта Димопулос раскрыла подробности о первых днях своего материнства.

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