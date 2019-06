Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали спортивной романтикой

Потап и Настя Каменских теперь все чаще и чаще балуют поклонников совместными фото и видео. Звездная пара буквально засыпает многомиллионную армию фанатов десятками ярких кадров. При этом молодожены считают нужным разделять с фанами едва ли не каждый свой шаг. Особенно это "правило" распространяется на утренние тренировки пары.

Так, на своей instagram-страничке Потап опубликовал новое совместное фото с Каменских. Пара нежно обнимается, рэпер смотрит в камеру, а Настя с любовью прильнула к своему возлюбленному. На музыкантах – спортивная форма. Да и сам Потап отметил, как круто заниматься вместе спортом – особенно летом, утром, перед наступлением жары.

"Sports Together! Love to the World! Так прикольно пораньше встать летом, до жары, потрениться и кайфовать от друг друга, Чим Пим Пау! Тому, що разом все легше і прикольніше, веселіше і якось по-родинному", - пишет Потап.

Романтичные Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Более того, музыкант также опубликовал короткое видео на в разделе сториз. В котором они с Настей пожелали всем доброго дня. Соответствующее видео появилось на twitter-блоге MyGlamWish.

Поклонники пары поспешили прокомментировать их новое фото:

"Ну, я не могу! Сколько любви и нежности теперь в твоем аккаунте! Счааастье"

"Какие вы позитивно-счастливые"

"Красивая и искренняя пара)"

"Счастье вам к лицу!!!! Пусть так будет всегда!"

"Кайфушечки"

"Толковые слова"

"Вы крутые!"

"Задыхаться от любви в объятиях"

"Кайфовать от друг друга"

"Это любовь! Мать ее!"

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

Напомним, до этого Потап забавно "потроллил" заспанную Настю Каменских за ошибки в английском. Интересно, что тогда пара также собиралась на тренировку. Только перед занятиями Каменских решилапохвастаться новыми подарками от поклонников.

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила потапу домашние котлетки.