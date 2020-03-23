Это любовь: Барбара Палвин показала редкие домашние фото с бойфрендом

Барбара Палвин, как лицо Armani, представила новый проект гиганта фешн- и бьюти-индустрии. Популярная модель опубликовала фото, где описала главные посылы кампании, а также в который раз продемонстрировала свою безукоризненную внешность.

«Безопасная вода, санитария и гигиена имеют решающее значение для нашего мирового сообщества. Они жизненно важны для предотвращения распространения болезней сегодня и сохранения здоровья семей завтра. И все же 663 миллиона человек во всем мире не имеют доступа к мылу и воде для мытья рук. Acqua for Life – это инициатива, направленная на обеспечение всеобщего доступа к питьевой воде в регионах с дефицитом воды», – написала звезда и отметила страницу Armani Beauty.

Барбара в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На фото она красуется в весенней классике – белой футболке, которая отлично подчеркнула свежесть лица 26-летнего «ангела» Victoria's Secret. Такая «базовая» вещь отлично подойдет как основа образа. Так что берем на заметку! Макияж ей сделали также трендовый – с легкими smoky eyes и помадой нейтральных натуральных оттенков. Проследний штрих – легкий хайлайтер, который добавил лицу нежного сияния. На довольно простом фото Барбара выглядит просто очаровательно. За что получила более миллиона лайков и тысячи комментариев от подписчиков.

Барбара с парнем и друзьями на карантине (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В сториз 26-летняя красавица продемонстрировала, как проводит время на карантине. Так, девушка вместе со своим бойфрендом пьют пиво и разговаривают с друзьями по видеосвязи. Выглядят влюбленные счастливыми и сияющими, несмотря ни на что.

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, недавно Палвин представила фотосессию, где впервые снялась со своим парнем. В довольно откровенной съемке они показали как обычные жизненные кадры, так и весьма пикантные – в постели и домашней обстановке. Фанаты пары остались довольны.