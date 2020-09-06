Это было круто: Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар о свадьбе и отношениях после развода

Известная хореграф и танцовщица Алена Шоптенко три года была замужем за коллегой по сцене Дмитрием Дикусаром - это была очень яркая и красивая пара. Однако они не смогли сохранить брак и в 2016 году развелись. С тех пор бывшие супруги часто видятся, ведь они оба участвуют в шоу Танцы со звездами.

Впрочем, это не вызывает никаких проблем, ведь им удалось сохранить теплые и дружеские отношения. Так, на 15-летии программы "Світське життя" Алена и Дмитрий даже исполнили чувственный танец под композицию Кристины Соловий "Тримай". В интервью Кате Осадчей бывшие влюбленные вспомнили свою свадьбу.

"Я помню весь праздник. Это было очень круто", - отметил Дикусар.

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар сохранили хорошие отношения после развода (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Напомним, что их бракосочетание состоялось в Грузии в 2013 году. Шоптенко также вспоминает тот день с улыбкой.

"У нас действительно было крутое бракосочетания. У меня больше не было свадьбы после этого. Я помню с теплом это время. И очень классное место — горы. Это очень приятная часть нашей жизни. Мне кажется, что круто, что мы смогли ее перенести в наши нынешние жизни именно такой", - поделилась танцовщица.

Кроме того, Алена отметила, что они с Дикусаром прекрасный пример того, что после развода вполне можно нормально общаться и дружить.

"Потому что так бывает и мы люди. Мы на самом деле много проработали друг с другом и я очень благодарна Дмитрию за тот опыт, который он мне дал. Это классно, когда люди просто могут остаться друзьями", - считает хореограф.

Отметим, что в 2018 году Алена родила сына от нынешнего мужа Алексея Иванова.

Алена Шоптенко воспитывает двухлетнего сына со вторым мужем (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

В Танцах со звездами 2020 Шоптенко танцует в паре с Олегом Винником, а Дикусар - со Славой Каминской из НеАнгелов.

Напомним, ранее Алена Шоптенко впервые прокомментировала разрыв с Дмитрием Дикусаром, который был обоюдным решением.

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