Это конец: Вика из Холостяк-10 сделала откровенное признание о нервной церемонии роз

Уже сегодня, 15 мая, на телеканале СТБ покажут одиннадцатый выпуск романтического реалити Холостяк-10. Нервы напряжены, эмоции на самом пике - совсем скоро поклонники шоу узнают, кому Макс Михайлюк сделает предложение. Отметим, что на проекте осталось всего три участницы - Даша, Дана и Вика. В прошлом выпуске девушки знакомили Макса со своими родными. Тогда же, по итогам десятого выпуска, проект покинула одна из сильнейших участниц - Кристина. Девушка, по мнению Макса, была не всегда честной и искренней с ним.

В предстоящем одиннадцатом выпуске уже девушки будут знакомиться с родителями Макса. Для этого они приедут в его родной город - Одессу.

Тем временем участницы продолжают делиться воспоминаниями от предыдущих выпусков. К примеру, Вика из Холостяк-10 сделала честное признание. Девушка была уверена, что десятая церемония роз будет для нее последней.

На своей инстаграм-страничке Вика поделилась эмоциями. Похоже, что так сильно она еще на проекте никогда не переживала.

“Нервы, напряжение, безумный стресс, тряслось от волнения всё тело, сердце билось так, что думала было слышно через микрофон. А в голове лишь одно: «Молчи Вика, дабы не сорваться! Ты сильная!» - вот, что я тогда ощущала на церемонии роз. Мне показалось что это конец, the end нашей с ним истории”, - откровенно пишет Виктория.

И все же девушка знает точно - чему быть, тому не миновать!

“Но как бы там ни было, я знаю лишь одно, всё в нашей жизни происходит именно так, как суждено и должно быть! С верой в лучшее мы летим дальше - на встречу судьбе и знакомству с родителями Макса”, - подытожила Вика.

При этом свой пост она, конечно же, сопроводила фото с предыдущей церемонии роз, которая прошла в черно-золотых тонах. В кадре девушка позирует с заветной розой. На Виктории - роскошное вечернее двойное платье. Под полупрозрачной тюлью скрывается черное мини-платье, открывающее плечи и длинные ножки “холостячки”. Наряд дополнительно декорирован золотыми узорами, а тонкую талию подчеркивает широкий золотой пояс. А волосы собраны в элегантную вечернюю прическу.

Вика из Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Поклонники Виктории поспешили поддержать свою любимицу:

Я за тебя, мне кажется именно ты ему подходишь!

Вика, ты прекрасная девушка. Красотка невероятная.

Желаю победы, будет обидно, если ты уйдёшь до финала

У тебя всё получится, верю

Виктория переводиться как победа поетому мы верим в тебя

Переживала разом з тобою

Я за вас болею! Полтава победит!)

Вау ! Теперь моя любимая фотка, Вик

Скриншот комментариев: instagram.com/gala_vikki

Напомним, ранее Вика из Холостяк-10 заинтриговала архивным фото с Максом Михайлюком.