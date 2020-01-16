Это мой год: Слава из НеАнгелов блеснула шикарной фигурой на Бали

Слава Каминская из группы НеАнгелы не дает скучать своим поклонникам - певица, которая не так давно развелась со своим мужем и отцом своих детей Эдгаром Каминским, улетела отдыхать на Бали и активно интригует фото с отдыха. Артистка вызвала волну слухов о своем новом романе - ведь она проводит время у океана не только с сыном и дочкой, а и эффектным мужчиной! Компанию Славе и ее детям составил актер Павел Вишняков, который нередко появляется на совместных кадрах с ними.

А на свежем фото в своем Instagram Каминская блеснула роскошными формами и призналась, что многого ожидает от наступившего 2020 года. На снимке звезда идет по дорожке среди пальм, на ней - верх от купальника, развевающаяся юбка в пол и босоножки на платформе. Завершают эффектный пляжный лук солнцезащитные очки.

Удачный ракурс выгодно подчеркнул достоинства фигуры 35-летней певицы, в частности, ее упругий пресс и плоский живот.

Фото: Слава Каминская на Бали (instagram.com/babaslavka)

"Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но всё в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка! 2020 - Это мой год, год крысы, и я невероятно рада, что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире", - поделилась своими мыслями Слава.

В комментариях пользователи сети желают артистке успехов во всем и восхищаются ее сочными формами.

Как точно все сказано и написано, такого же мнения про этот год, он будет одним из лучших!!!

Очень красиво. Вы такая очаровательная. Всех благ Вам

Крутой пресс

Оч красивая

Расписная

Шикарная секси-Леди!

Дива

Фигура-огонь!

Слава! Вы потрясающая девушка! Всего вам самого наилучшего!

Случайность - нет!!! Закономерность - да!!!

Схожа на Джіджі Хадід на цьому фото

Сочная

Пусть все сложится! Пусть боги помогают и сопутствуют!

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, горячая Слава Каминская из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках на отдыхе в Индонезии.