Это мой год: Слава из НеАнгелов блеснула шикарной фигурой на Бали

Вместе с детьми и друзьями певица отлично проводит время в Индонезии
Слава Каминская из группы НеАнгелы не дает скучать своим поклонникам - певица, которая не так давно развелась со своим мужем и отцом своих детей Эдгаром Каминским, улетела отдыхать на Бали и активно интригует фото с отдыха. Артистка вызвала волну слухов о своем новом романе - ведь она проводит время у океана не только с сыном и дочкой, а и эффектным мужчиной! Компанию Славе и ее детям составил актер Павел Вишняков, который нередко появляется на совместных кадрах с ними.
А на свежем фото в своем Instagram Каминская блеснула роскошными формами и призналась, что многого ожидает от наступившего 2020 года. На снимке звезда идет по дорожке среди пальм, на ней - верх от купальника, развевающаяся юбка в пол и босоножки на платформе. Завершают эффектный пляжный лук солнцезащитные очки.
Удачный ракурс выгодно подчеркнул достоинства фигуры 35-летней певицы, в частности, ее упругий пресс и плоский живот.
Фото: Слава Каминская на Бали (instagram.com/babaslavka)
"Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но всё в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка! 2020 - Это мой год, год крысы, и я невероятно рада, что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире", - поделилась своими мыслями Слава.
В комментариях пользователи сети желают артистке успехов во всем и восхищаются ее сочными формами.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, горячая Слава Каминская из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках на отдыхе в Индонезии.