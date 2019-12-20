Это мой год: Оля Полякова призналась, верит ли в приметы високосного года

Оля Полякова (фото: ТК "Украина")

Полякова с юмором ответила на вопрос

Раз в четыре года приходит тот, кого боятся многие. Считается, что високосный год опасный и коварный, поэтому на эти 366 дней рекомендуют не планировать важных дел и событий. Но популярная певица Оля Полякова, которая ранее показала елку и новогоднее убранство, в народные приметы о «нестандартном» годе не очень верит. На съемочной площадке новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, она рассказала, почему считает грядущий 2020-й удачным для себя.

По словам артистки, во всевозможные предрассудки касательно високосного года она не верит. Напротив, Оля убеждена, что для нее этот год будет особенным.

«Вы что, какие предрассудки? Високосный год для женщин, у которых высокие кости – значит, это мой год! Я уже все «предрассудки» в Украине сделала, что же дальше? Надо собрать какой-то очень большой концерт. Может, «Олимпийский»?» – заинтриговала Оля Полякова своим заявлением за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!».

Королева ночи отметила, что в 2020 году планирует большое шоу, потому что не может оставить украинцев без грандиозного праздника.

«А что Украина будет скучать и плакать? Обязательно планирую! Потому что у великой артистки должны быть великие концерты. У меня большая аудитория, люди хотят праздника, а за праздник в этой стране отвечаю я. Дорогие мои, я взяла праздник в свои руки, так что он будет в каждом доме каждый день», – заявила певица в интервью телеканалу «Украина». Увидеть грандиозное выступление Оли Поляковой зрители смогут 31 декабря в 20:00 в праздничном шоу «Привіт, 20-ті!».

Напомним, режиссером-постановщиком новогоднего шоу канала «Украина» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Полякова призналась, на что тратит заработанный чемодан денег в новогоднюю ночь.