"Это френдзона": Алина Гросу показала своего верного рыцаря

24-летняя украинская певица Алина Гросу недавно стала счастливой женой - 23 июня она сыграла пышную свадьбу в Италии с молодым бизнесменом Александром Комковым, с которым встречалась до этого четыре года. Артистка с удовольствием делится совместными фото с любимым и интересными моментами из их жизни. Однако на новых фото красотка запечатлена вовсе не с законным супругом!

Алина опубликовала на своей странице в Instagram снимки со своим лучшим другом Максимом. Парочка сидит на лавочке в осеннем парке, при этом парень нежно приобнял подругу. Гросу выбрала для прогулки черное платье и высокие сапоги.

При этом артистка поспешила сразу же уверить фанатов, что ее муж вовсе не ревнует ее к другу, ведь он знает, что они знакомы уже очень давно.

Фото: Алина Гросу с другом (instagram.com/alina_grosu)

"#MAXIMАЛЬНО на движениях. Заранее отвечу: нет! Саня не ревнует) Макс мой лучший друг уже тысячу лет, очень надежный, добрый, верный и прекрасный человек!! Практически, старший брат и просто настоящий современный рыцарь", - поделилась Алина.

Фото: Алина Гросу с другом (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры оставили много теплых слов под публикацией - впрочем, некоторые все же усомнились, что молодой человек не испытывает никаких чувств к певице.

Вы похожи)

Красотка

Они даже чем-то похожи)

Мне кажется вы отлично смотритесь вместе

Дружба между мужчиной и женщиной - это миф!

А Макс тоже такого же мнения?

Это френд-зона, Максимка

класно без пафосу і гламуру

Вааааау Алиночка, вы самая лучшая

Вы прекрасны!!!

Зараз справжніх друзів дуже мало( Цінуйте дружбу

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу впервые раскрыла подробности о муже Александре. Певица приоткрыла завесу тайны над бизнесом мужа и рассказала, чем занимается Александр.

Ранее Алина Гросу рассекретила нежное прозвище мужа и рассказала о их трогательных встречах после расставания.