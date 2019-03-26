Вот это формы: Слава из НеАнгелов показала плавные изгибы в облегающей юбке

Слава показала яркое сочетание красного и синего цветов
Слава Каминская продолжает баловать поклонников яркими и стильными образами. На этот раз исполнительница показала результат своей новой фотосессии для журнала "Добрые советы". На глянцевых страничках солистка поп-группы НеАнгелы блистает в действительно сочном образе.
На Каминской – бандажная юбка с баской насыщенного красного цвета. Этот элемент гардероба очень выгодно подчеркивает изящные и соблазнительные формы исполнительницы. Которая, кстати, недавно похвасталась своей новой диетой и сообщила, что похудела.
Верх – синяя атласная блуза с длинными рукавами с оборками (это тренд сезона весна-лето 2019). Образ певицы дополняют черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Укладка – привычные крупные локоны.
В целом, модный лук получился очень свежим и по-весеннему насыщенным.
Стильная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники Славы из НеАнгелов также не остались в стороне и поспешили прокомментировать фото своей любимицы.
Отметим, что Слава Каминская часто балует поклонников стильными выходами. К примеру, недавно певица вдохновила подписчиков идеальным весенним луком, примерив костюм из зеленого бархата, пальто с меховым воротником и романтичную блузу. Славу даже назвали в шутку "барыней".
А до этого солистка НеАнгелов продемонстрировала необычный образ в духе 90-х, чем-то напомним героиню культового фильма "Матрица".