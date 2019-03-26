Вот это формы: Слава из НеАнгелов показала плавные изгибы в облегающей юбке

Слава Каминская продолжает баловать поклонников яркими и стильными образами. На этот раз исполнительница показала результат своей новой фотосессии для журнала "Добрые советы". На глянцевых страничках солистка поп-группы НеАнгелы блистает в действительно сочном образе.

На Каминской – бандажная юбка с баской насыщенного красного цвета. Этот элемент гардероба очень выгодно подчеркивает изящные и соблазнительные формы исполнительницы. Которая, кстати, недавно похвасталась своей новой диетой и сообщила, что похудела.

Верх – синяя атласная блуза с длинными рукавами с оборками (это тренд сезона весна-лето 2019). Образ певицы дополняют черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Укладка – привычные крупные локоны.

В целом, модный лук получился очень свежим и по-весеннему насыщенным.

Стильная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Славы из НеАнгелов также не остались в стороне и поспешили прокомментировать фото своей любимицы.

"Как всегда, огонь, пламя, пожар"

"Ну що тут скажеш? Шикарна"

"Витончена красуня"

"Гарна, як весна"

"Слава здесь на Джоли похожа)"

"Какая фигура! Вы прекрасны!"

"Женщина – космос"

Отметим, что Слава Каминская часто балует поклонников стильными выходами. К примеру, недавно певица вдохновила подписчиков идеальным весенним луком, примерив костюм из зеленого бархата, пальто с меховым воротником и романтичную блузу. Славу даже назвали в шутку "барыней".

А до этого солистка НеАнгелов продемонстрировала необычный образ в духе 90-х, чем-то напомним героиню культового фильма "Матрица".