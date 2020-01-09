Вот это формы! Ким Кардашьян показала полуобнаженное тело в пикантном белье

Ким Кардашьян любит самостоятельно рекламировать свои бренды. Она первая примеряет утягивающее белье, домашние костюмы, пижамы и прочие вещи, которые выпускает ее марка Skims. В этот раз 39-летняя звезда остановилась на бежевого оттенка комплекте нижнего белья, которое сумела преподнести более чем соблазнительно.

Ким выбрала белье телесного оттенка, а потому создавалось ощущение, что она и вовсе обнаженная. Бюстгальтер и трусики из новой коллекции подчеркнули выдающиеся формы Ким и ее тонкую талию, сделав невероятно притягательной. «Немного поздновато, но с Новым годом!», – написала одна из самых популярных сестер знаменитого семейства.

Ким сама рекламирует товары своего бренда (фото: instagram.com/kimkardashian)

На Ким мгновенно обрушилась волна лайков и восторгов от поклонников со всего мира. Всего за несколько часов она насобирала более чем 3 миллиона сердечек и более 20 000 комментариев, и это количество постоянно увеличивается. «Королева», «горячо», «ты невероятна», – пишут они.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

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Напомним, марку утягивающего нижнего белья, которая позже значительно расширила свой ассортимент, она создала в прошлом году и тут же попала в скандал. Дело в том, что для названия бренда она выбрала, казалось бы, креативное, но спорное название – Kimono. Бизнесвумен, которая хотела сыграть на созвучии ее имени с этим предметом гардероба, тут же получила негатив со стороны поклонников японской культуры. Так, многочисленные фолловеры, среди которых как исследователи, учителя, преподаватели и ученые, а также и простые пользователи сети, поспешили сообщить Ким, что она оскорбила национальную культуру.

Ким любит простые вещи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашьян приостановила на время свою деятельность, предварительно извинившись перед всеми. А позже вернулась с обновленным брендом и названием. Сейчас все проблемы позади, и она успешно продает вещи по всему миру.