Вот это формы! Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике

Певица наслаждается отдыхом в Греции
Анна Седокова гордится своими пышными формами и не стесняется их демонстрировать, не обращая внимания на негативные комментарии в сети. Сейчас певица отдыхает в солнечной Греции и просто-таки засыпала сеть жаркими отпускными фото в купальнике.
Артистка показала свой завтрак с видом на море, а также похвасталась красивыми купальниками и упругими ягодицами на откровенных снимках, на которых она позирует боком к камере.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Так жарко тут", - отметила Анна под одним из фото.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
На другом кадре она запечатлена в бикини в своем номере.
"Что бы такого плохого сегодня сделать ..." - игриво написала Седокова.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Как обычно, не обошлось без критикующих отзывов и напоминания о том, что она является матерью троих детей, однако большинство фолловеров оставили певице комплименты относительно ее фигуры и смелости.
Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)
Напомним, Анна Седокова умилила трогательным видео с сыночком Гектором. Певица довольно часто показывает кадры с детьми.
Ранее Анна Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием. Артистка призналась, что мечтает обзавестись дачей.