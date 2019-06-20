Вот это формы! Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике

Анна Седокова гордится своими пышными формами и не стесняется их демонстрировать, не обращая внимания на негативные комментарии в сети. Сейчас певица отдыхает в солнечной Греции и просто-таки засыпала сеть жаркими отпускными фото в купальнике.

Артистка показала свой завтрак с видом на море, а также похвасталась красивыми купальниками и упругими ягодицами на откровенных снимках, на которых она позирует боком к камере.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Так жарко тут", - отметила Анна под одним из фото.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

На другом кадре она запечатлена в бикини в своем номере.

"Что бы такого плохого сегодня сделать ..." - игриво написала Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Как обычно, не обошлось без критикующих отзывов и напоминания о том, что она является матерью троих детей, однако большинство фолловеров оставили певице комплименты относительно ее фигуры и смелости.

Вот это формы!

На тебя можно смотреть вечно и вдохновляться!

Мать, ну какая же ты

Продолжать выкладывать такие фото)

Мать 3 детей не должна такие фото выкладывать, ей самой не стыдно, и куда её муж смотрит, что такие фото выкладывает, похожа на п......

Какая красотка!

Анюта! вы Реально богиня,эталон красоты. вы мама прекрасных деток, низкий поклон. вы мечта

Горячая малышка

Божееее, что ни день, то фотки огонь!!! Клааасс

Выложить очередное горячие фото чтоб завистники захлебнулись в слюнях

Анна, вы прекрасны

Шикарная женщина!!!

Ну нельзя быть на свете красивой невероятной богиней такой

Это сплошное искушение

Классный загар

Мне тоже уже жарко!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова умилила трогательным видео с сыночком Гектором. Певица довольно часто показывает кадры с детьми.

Ранее Анна Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием. Артистка призналась, что мечтает обзавестись дачей.