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Вот это фигурка: Вика из НеАнгелов блеснула очень откровенным декольте в блестящем топе (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.10.2019 - 12:26
Вот это фигурка: Вика из НеАнгелов блеснула очень откровенным декольте в блестящем топе (фото)
Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники Смеюхи поражены ее плавностью на сцене

Вика Смеюха решила едва ли не засыпать своих поклонников десятками видео с недавнего выступления поп-группы НеАнгелы в Кривом Роге. Вика и Слава за один концерт сменили сразу несколько образов - один откровеннее другого. Но украинским красоткам не привыкать к особенно повышенному уровню внимания. Вика с удовольствием публикует фото в купальниках и бикини. На этот раз Вика покоряет фанов очень ярким сценическим образом.

Так, на своей страничке в сети instagram Смеюха опубликовала видео, снятое во время ее выступления перед публикой в Кривом Роге. Певица как раз покоряет живым исполнением хита НеАнгелы - песня “Твоя”. При этом Смеюха не просто стоит на сцене. Исполнительница демонстрирует грацию и пластику.

Отдельного внимания заслуживает и образ Смеюхи. На сцене исполнительница демонстрирует действительно идеальную фигуру в необычном наряде. Короткий топ декорирован блестками и показывает пышное декольте певицы. Также она позирует в облегающих велосипедках рыжего оттенка и с необычной юбкой-баской, подчеркивающей талию исполнительницы.

“Когда я выхожу на сцену к Вам, то происходит какое-то чудо! Включается музыка и все - я улетаю: забываю обо всем - о времени, проблемах... Я всегда хочу быть хоть чуточку ближе к моим #неангелочкам”, - подписала видео Смеюха.

Видео: instagram.com/vikanablack

Поклонники Смеюхи пришли в восторг от ее нового образа и исполнения. Подписчики засыпали свою любимицу восторженными комментариями:

  • “Отличное исполнение ! И прекрасная пластика”
  • “Очень чувственно!”
  • “Красотулька, молодчинка”
  • “Когда ты выходишь на сцену - все забывают о своих проблемах!! И начинается праздник!! Спасибо! Было невероятно”
  • “Вика, вы невероятно красивы и талантливы! Вы такая молодец! Восхищаюсь вами!”
  • “Вика, прекрасная”
  • “Какая красотка, а голос просто умиленье”

Вот это фигурка: Вика из НеАнгелов блеснула очень откровенным декольте в блестящем топе (фото)

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Кстати, до этого Смеюха показала фото другого сценического образа - не менее оригинального и яркого.

Вот это фигурка: Вика из НеАнгелов блеснула очень откровенным декольте в блестящем топе (фото)

Вот это фигурка: Вика из НеАнгелов блеснула очень откровенным декольте в блестящем топе (фото)

Фото: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика и Слава из НеАнгелов заглянули в будущее в "мистическом" альбоме "13". Новый альбом НЕАНГЕЛЫ - это истории о любви и разочаровании.

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Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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