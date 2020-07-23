Вот это фигура: Леся Никитюк разделась на на самом красивом озере Украины (фото)

Леся Никитюк (фото: lesia_nikituk)

Леся Никитюк показала красоту пейзажей Украины

Леся Никитюк продолжает изучать живописные и малоизвестные уголки Украины в рамках авторского тревел-шоу Le Маршрутка. Телеведущая не жадничает и делится своими открытиями с поклонниками в сети, показывая интересные места, которые стоит посетить. На этот раз телеведущая побывала на самом красивом и древнем озере Украины – возле Синевира. Там же она сделала несколько снимков в миниатюрном белом топе и бежевых шортах, показав идеальную фигуру.

Сейчас Накитюк находится в Карпатах, где располагается одно из самых загадочных, чарующих и чистых озер Украины – Синевир. Там девушка сделала несколько снимков для одного из которых сняла рубашку.

Как рассказала сама вещудая, побывать на озере Синевир было ее мечтой.

"Наконец осуществилась еще одна моя мечта - побывать на озере Синевир. А вы знали, что ему уже 10 тыс. лет?? А то, что оно глубже чем Азовское море? Вода в озере очень чистая, благодаря этому здесь живет три вида форели. Купаться здесь нельзя (заповедная зона и холодная вода), только плавать на плоту - бокоре. Я вчера гребла", - подписала снимок Никитюк.

Леся Никитюк разделась на озере Синевир и показала фигуру (фото: lesia_nikituk)

Для нового эпизода шоу Le Маршрутка, знаменитость надела светлый лук в стиле кэжуал – широкие шорты песчасного цвета на поясе, модный белый топ с косточками, белую шелковую рубашку и белые кроссовки. Из аксессуаров – два чокера натуральных оттенков. Телеведущая дополнила образ прической "конский хвост".

Поклонники в комментариях позавидовали Никитюк, а также пожелали ей хорошего отдыха.

Вот это красота!! И ты, и природа!!

Яка краса. І я мрію туди поїхати.

Доброго дня! Насолоджуйтесь! Була там колись з чоловіком, неймовірно гарне озеро, яка чарівна у нас країна.

В Україні все глибше, ніж Азовське море.

Как красиво.

Какой пейзаж на фоне Богини.

Вітаю в Закарпатті!

Вот это фигура!!!

Вы поправились??? Ляшечки.

Скриншоты комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в колоритном этно-луке позировала в поле.