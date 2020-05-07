Это дар: Санта Димопулос растрогала нежными фото и признанием о детях

Певица рассказала, кому не следует рожать детей
Санта Димопулос воспитывает двоих детей, при этом она быстро вернула себе стройные формы и даже дома носит женственные и красивые наряды. Певица лишь недавно впервые показала лицо своей доченьки Софии, которой исполнилось 7,5 месяцев - поклонники тут же отметили, что светловолосая и голубоглазая малышка явно пошла в отца Игоря Кучеренко. В своем Instagram артистка поделилась нежными фото с дочкой и 11-летним сыном Даниэлем и сделала откровенное признание о детях.
На фото Санта держит на коленях маленькую Софию - малышка с забавным хвостиком на макушке задорно улыбается и с помощью мамы уже стоит. На еще одном кадре звезда сидит на диване, а сыночек мило обнимает ее сзади.
Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)
Димопулос откровенно заявила, что рожать детей стоит не всем людям и отметила, по каким причинам не нужно этого делать.
"Когда не стоит хотеть/рожать детей?
– мне пора (у всех подруг же есть уже);
– материнский капитал (за детей даёт выплаты государство/мужчина/родители);
– это удержит мужчину рядом (детей мы рожаем для себя и всегда рассчитываем на себя, девочки);
– реализация несбывшихся мечт в детях;
– чтобы кому-то что-то доказать («у меня вот как всё классно – семья, новый муж, дом и т.д);
– продолжить род.
Звучит весьма эгоистично и формально, не так ли?" - пишет артистка.
Фото: Санта Димопулос с сыном (instagram.com/santadimopulos)
Санта считает, что к появлению ребенка нужно быть полностью готовым и учиться быть хорошими родителями, ведь дети - настоящий дар.
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"Дети – наши учителя. Они приходят в нашу жизнь учить нас, помочь нам осознать свои ошибки и искаженное мировосприятие. Через них мы познаём абсолютную настоящую любовь, сами становимся этой любовью и несём её в мир. Не воспитанием, а на своём примере мы показываем, что такое счастье, выбор, ответственность, осознанность. Я давно заметила – люди, которые не умеют любить других людей/детей, животных, природу, которые не имеют желания и внутренней потребности помогать другим – не становятся хорошими родителями, потому что рожают детей из эгоистических целей. Но дети – дар, к которому нужно быть готовыми. Когда дети появляются от радости, от желания передать или преумножить, тогда этот дар принесёт много счастья, познания и смысла. В противном случае, наоборот, много хлопот, раздражения, суеты и в будущем боли от непонимания и пропасти", - поделилась звездная мамочка.
Большинство подписчиков согласились с певицей и оставили много умиленных отзывов кадрам с детьми.
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, Санта Димопулос в шелках и мини раскрыла секреты женской неотразимости.