Это чудо! 52-летняя Николь Кидман станет мамой в пятый раз

Николь Кидман в июне этого года исполнилось 52 года. Впрочем, это всего лишь цифры – выглядит актриса просто потрясающе. И, как оказалось, возраст не мешает и личной жизни Николь. Так, многочисленные таблоиды утверждают, что знаменитая голливудская красавица беременна. Эту информацию якобы донесли инсайдеры. По их словам, Кидман пришлось прибегать к ЭКО, но тем не менее, буквально после первой процедуры она узнала, что станет мамой в 5-й раз.

Николь и Кит обожают детей (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, старших детей Николь и Том Круз усыновили. Сейчас Белле 26, а Коннеру 24, они живут в Англии и редко видятся с Николь. Как и приемный отец, они увлечены сайентологией и практически не общаются с Кидман. В интервью актриса рассказала, что такому положению вещей совершенно не рада и всегда готова стать поддержкой и опорой для них, хотя видит, что в Англии они себя чувствуют по-настоящему дома.

Николь Кидман всегда мечтала стать многодетной мамой (фото: instagram.com/nicolekidman)

В браке с австралийским певцом Китом Урбаном у них родилось двое детей. Сандэй Роуз, которой в начале июля исполнилось 11 лет, Николь родила сама. Вторую дочь – Фэйт Маргарет – супругам выносила суррогатная мать. Николь обожает детей и принимает активное участие в их воспитании, стараясь провести с ними каждую свободную минуту. По словам 52-летней красавицы, она старается поддерживать их в выборе увлечений, а также ограждать от чрезмерного увлечения социальными сетями. Старшая дочь, похоже, пойдет по стопам звездной мамы – она увлекается театром и уже активно выступает в школьных постановках.

Актриса ценит каждый момент, проведенный с семьей (фото: instagram.com/nicolekidman)

Новость о беременности Николь буквально взорвала сеть. Ведь никаких предпосылок для такого события не было, и актриса не упоминала о своем желании стать мамой еще раз. Хотя всегда подчеркивала, как ценит семью и любому светскому ивенту предпочтет общение с родными.

Новость о пополнении в звездном семействе стала настощяей неожиданностью (фото: instagram.com/nicolekidman)

"После мероприятий я иду домой, чтобы обнять своих детей. Буквально: я иду и прижимаю их к себе. Они всегда будут ждать. Я также обнимаю мужа. Самое замечательное, что наш семейный священник сказал нам в самом начале нашего брака, было: "Всегда целуй перед уходом и целуй, когда возвращаешься".