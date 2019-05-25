Это бомба! Украинский ведущий устроил горячие танцы с мамой Сердючки на свадьбе Потапа и Насти

Телеведущий сам поделился веселым видео со "свадьбы года"
23 мая под Киевом отгремела веселая свадьба Насти Каменских и Потапа, на которой побывало множество украинских знаменитостей. Конечно же, не обошлось и без живых выступлений звездных коллег, а также зажигательных танцев. Среди прочих на празднике любви спел и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, а телеведущий Владимир Остапчук при этом устроил "горячие" танцы с "мамой" Верки.
Жаркое видео сам шоумен опубликовал на своей странице в Instagram. При этом они с мамой Сердючки устроили чуть ли не стриптиз - в какой-то момент та расстегнула пиджак Владимира и сняла его с него. Верка в этот момент исполняла один из своих хитов "Я не поняла".
"Когда Остапчук по-своему понял фразу на свадьбе "а теперь танец с мамой", - с юмором подписал ролик ведущий.
Видео: Владимир Остапчук зажигает на свадьбе Потапа и Насти Каменских (instagram.com/vova_ostapchuk)
Поклонники не смогли оставить без внимания такую "горячую" публикацию и оставили множество восторженных комментариев, назвав данное видео настоящей "бомбой" и отметив, что такой и должна быть настоящая украинская свадьба.
Фото: Владимир Остапчук с женой Еленой на свадьбе Потапа и Насти Каменских (instagram.com/vova_ostapchuk)
Напомним, Потап и Настя зажгли на своей свадьбе исполнением знакового хита "Не пара".
Также сообщалось, что босая Тина Кароль зачаровала душевным выступлением на свадьбе Потапа и Насти Каменских.
Кстати, счастливые молодожены Потап и Настя уже отправились в свадебное путешествие и поделились фото возле частного самолета. Где именно пара проведет медовый месяц, пока неизвестно.