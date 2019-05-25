Это бомба! Украинский ведущий устроил горячие танцы с мамой Сердючки на свадьбе Потапа и Насти

23 мая под Киевом отгремела веселая свадьба Насти Каменских и Потапа, на которой побывало множество украинских знаменитостей. Конечно же, не обошлось и без живых выступлений звездных коллег, а также зажигательных танцев. Среди прочих на празднике любви спел и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, а телеведущий Владимир Остапчук при этом устроил "горячие" танцы с "мамой" Верки.

Жаркое видео сам шоумен опубликовал на своей странице в Instagram. При этом они с мамой Сердючки устроили чуть ли не стриптиз - в какой-то момент та расстегнула пиджак Владимира и сняла его с него. Верка в этот момент исполняла один из своих хитов "Я не поняла".

"Когда Остапчук по-своему понял фразу на свадьбе "а теперь танец с мамой", - с юмором подписал ролик ведущий.

Видео: Владимир Остапчук зажигает на свадьбе Потапа и Насти Каменских (instagram.com/vova_ostapchuk)

Поклонники не смогли оставить без внимания такую "горячую" публикацию и оставили множество восторженных комментариев, назвав данное видео настоящей "бомбой" и отметив, что такой и должна быть настоящая украинская свадьба.

"Молодці! на весіллі так і треба!"

"Красавчик) Я теж так люблю)))"

"Тоже хочу на свадьбу плясать под Верку Сердючку"

"Справжнє українське весілля з піснями Сердючки і найголовніше щирими гостями, які святкують на повну катушку. Це бомба"

"Вова, перестань заменять Maruv"

"Який же Ви класнючий та позитивний"

"Остапчук, ты лучший"

"Ого, вы там отжигали"

"Ничего себе зажгли"

"Клаааасссс, а мама скачє як молода"

"Зажжжег"

"Лучший танцевальный номер этого вечера"

"Это просто бомба"

Фото: Владимир Остапчук с женой Еленой на свадьбе Потапа и Насти Каменских (instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, Потап и Настя зажгли на своей свадьбе исполнением знакового хита "Не пара".

Также сообщалось, что босая Тина Кароль зачаровала душевным выступлением на свадьбе Потапа и Насти Каменских.

Кстати, счастливые молодожены Потап и Настя уже отправились в свадебное путешествие и поделились фото возле частного самолета. Где именно пара проведет медовый месяц, пока неизвестно.