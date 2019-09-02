"Это было больно": Маша Ефросинина откровенно рассказала о поставленном ей диагнозе бесплодие

Телеведущая Маша Ефросинина - счастливая жена, которая недавно отпраздновала 16-ю годовщину свадьбы с любимым мужем Тимуром Хромаевым. Пара продолжает трепетно относиться друг к другу и воспитывает двоих детей - 15-летнюю Нану и пятилетнего Сашу. При этом, когда ей было всего 20 лет, девушке поставили диагноз...бесплодие. Об этом 40-летняя знаменитость рассказала в программе "Життя відомих людей".

Тогда врачи заявили Маше, что она подорвала свое здоровье многочисленными диетами, на которых сидела в погоне за безупречным телом, и не сможет иметь детей. Однако в силу возраста она не смогла в полной мере осознать всю серьезность такого диагноза.

"В те времена я почувствовала тот диагноз, когда тебе кажется, что, ах, что-то придумаю. Я думаю, что это больше такой трагичный приговор для уже сознательных женщин. Меня тогда спас возраст, честно вам скажу. Я помню, что осознание того, что я не смогу подарить Тимуру ребенка, вот это было больно", - поделилась Ефросинина.

Видео: Маша Ефросинина поделилась собственным опытом материнства (youtube.com/ЖВЛ)

Ведущая отметила, что ей было очень страшно рассказывать о страшном диагнозе мужу - тогда ей было уже 24 года. Однако любимый сразу же ее поддержал и даже не дал осознать, что это большая проблема.

"Он сказал: "А, классно, то теперь мы можем не предохраняться. Я сказала: "Ну, наверное да, ну да". Он сказал: "Хорошо, когда придет время и решим, что хотим ребенка, тогда начнем лечиться, найдем врачей". То есть он не дал мне эту проблему осознать. Он сразу поддержал и сказал, что все будет хорошо. И мы забеременели через две недели", - с улыбкой поделилась Маша.

Фото: Маша Ефросинина с мужем и сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Тогда молодая пара восприняла это как чудо, а сейчас она уверена, что дети приходят тогда, когда это нужно.

"Мы и 10 лет не беременели с ним, а мы очень темпераментная пара. Он у меня, собственно, осетин. Но не приходил ребеночек. Лишь когда нам надо было все починить, начать новую жизнь в этом союзе, Александр пришел не задумываясь. Тоже очень быстро", - вспомнила ведущая.

Фото: муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев с дочерью и сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина отметила, что старается давать детям свободу, категорически против физического наказания в любом виде, а также старается быть своим детям другом. При этом она - всего лишь обычная женщина и тоже иногда срывается. После неприятного случая в детстве Наны она отказалась от нянь и старается все делать сама вместе с мужем и проводить с семьей как можно больше времени.

Фото: Маша Ефросинина с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина ярко "зажгла" на сцене с Олей Поляковой. Маша не удержалась и, поймав волну драйва, сама пустилась в пляс вместе с артисткой во время ее выступления.

Ранее Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом. Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей, за что ее назвали "Украинской версией Моники Беллуччи".