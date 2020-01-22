Эталон женской красоты: Катя Осадчая восхитила образом в кимоно

Катя Осадчая, знаменитая украинская телеведущая и эксперт по светской жизни не боится экспериментов во внешности, меняя наряды, головные уборы, и даже кардинально цвет волос, она привлекает своими выходами активное внимание поклонников. Ни один из ее образов не проходит мимо зорких глаз прессы и ее фолловеров в соцсетях.

Так недавно она опубликовала фото в Instagram в необычном наряде и анонсировала новый сезон шоу, ведущей которого является — "Світське життя".

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"На старт, внимание, марш ... Светская жизнь скоро в эфире. К новому сезону готовы :) Этот год для нас юбилейный, поэтому готовим для вас много сюрпризов. Начинаем снимать", - обрадовала Катя своих поклонников.

Кроме того стал понятен выбор столь необычного наряда знаменитости, в котором прослеживались явные восточные мотивы. Оказалось, что в таком образе телеведущая отправилась на презентацию нового сезона "Світ навиворіт" с Дмитрием Комаровым, который в этот раз раскрывал тайны Китая и стилизовал вечеринку в китайском стиле.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Стоит отметить, что в Instagram-stories Осадчая засветила полный образ — костюм в стиле кимоно она дополнила яркими лодочками красного цвета и шубкой из комбинированного меха двух оттенков конфетного голубого и мятного, завершила она свой наряд необычным дизайнерским ободком с золотым аксессуаром и красными цветами.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики пришли в восторг от такого выбора костюма и разобрали его буквально до молекул, определили, что некоторые элементы напоминают им китайский или японский стиль, а вот веночек — явный намек на украинский.

Яка гарна!

Катюша, что бы Вы не одели, в любом наряде Вы эталон женской красоты!

Perfecto

Какая красивая

Програма супер її завжди чекаєш бо її цікаво дивитися. Катя супер супер здоров'я і натхнення на довгі роки

Катю, сезон 15!!! А Ви по віку на першому зависли

Чекаєм з нетерпінням нових - цікавих репортажів The best

На фото Вы выглядаете на 15 рокiв.....дуже гарна

Оочень красиво!

Оригинально,смесь японского и украинского стиля

Красуня по українськи, маківка

Ой гарна

Какой интересный образ, в моем видении соединение трех культур: украинский веночек, золотая сердцевинка веночка, как что-то королевское, а одежда напоминает Японию. Знаю, что не это задумано, но почему-то так увиделось

И действительно, не забывает ведущая и о национальной одежде, часто Катю осадчую можно увидеть в вышиванках. Так, недавно ведущая примерила роскошное платье-вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдыч.