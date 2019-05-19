"Эталон красоты": Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото

Популярная телевдущая, многодетная мама, а с недавнего времени еще и издатель Ольга Фреймут – личность довольно закрытая, правда, в последнее время она стала чаще делится с поклонниками личными фото, показывая мужа Владимира Локотко и очаровательных малышей. Также теледива периодически публикует в Instagram советы и личные фото, которые неизменно собирают массу комплиментов. Так, ведущая показала в фотоблоге солнечный снимок в летнем платье, продемонстрировав на камеру длинные и стройные ножки во всей красе.

Ольга сидит на кровати в собственной комнате и лучезарно улыбается в объектив. На ней - короткое, легкое платье синего цвета с цветочным пиритном и глубоким вырезом-декольте.

Также телеведущая похвасталась прекрасным видом из окна на исторический центр Киева - Подол, отметив, что у каждой девушки должна быть собственная комната, где она сможет посвятить время себе.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Як я люблю Поділ. І мою квартиру на вулиці Спаській, і цей недосконалий, як картина імпресіоніста, вигляд з вікна ... Дівчата, зробіть все, щоб мати "власну кімнату" - це я вже цитую Вірджинію Вульф. Гарних вихідних!" - обратилась она к подписчикам.

Поклонники Ольги не упустили возможности оставить для нее комплименты, восхитившись ее внешним видом.

"Неймовірна!", "Оля, ну яка ж у Вас посмішка! Не посміхнутись у відповідь просто неможливо!", "Яка ви гарна! Гідний приклад", "Чарівна посмішка, пані Фреймут. В цій сукенці ви сама весна", "Красуня", "Тендітна та ніжна красуня і розумниця", "Така щаслива!", "Чудово виглядаєте Оля!", "Эталон красоты", - писали комментаторы.

Ранее Ольга Фреймут восхитила сеть снимком маленькой доченьки Евдокии в вышиваночке.

Напомним, ранее Оля Фреймут в пижаме и без косметики поразила цветущим внешним видом.