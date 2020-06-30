Эстетическая сексуальность: Маша Ефросинина заворожила чувственным видео со съемок

Маша Ефросинина вернулась к работе и с удовольствием демонстрирует в сети яркие и эффектные образы со съемок. 41-летняя ведущая может похвастаться точеной фигурой, которую подчеркивает стильными нарядами. Так, звезда приняла участие в новой фотосессии и поделилась в Instagram пикантными кадрами с бекстейджа съемки.

Маша выложила чувственный видеоролик, где томно позировала на камеру в приглушенном свете. На теледиве - наряд с оголенными плечами и легкий, но эффектный макияж, а волосы уложены в красивый хвост. Фоном к видео прозвучала композиция Rival - “Call It Love“.

"Хорошая музыка - как хороший секс", - отметила Ефросинина под публикацией, причем на английском языке.

Маша Ефросинина поразила сексуальным видероликом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики засыпали Марию восторженными комментариями, отмечая, что ролик получился очень сексуальным и просто-таки завораживающим.

Эстетическая сексуальность, как же вам к лицу

Боже, как зовораживает, я аж подзалип)) Мария, вы шикарны)

Мне кажется, что Вас даже женщины захотели. Вы такая ...конфетка

Как же это красиво

Як можна так виглядати ідеально?????

РОСКОШНА!! ДИВА!!!

Это дар! Уметь себя вести перед объективом

Можно смотреть бесконечно и обязательно с музыкой!

Очень красиво, женственно, нежно и сексуально. Ни капли пошлости. Маша, восторг!!!!

Великолепно сказано, великолепно двигаетесь. Излучаете сексуальную энергию, очень женственно!

Прекрасная Маша!

Маша...)))какая Вы красивая!

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина в легком топе покорила плоским животиком и осиной талией - ведущая показала, как собирала черешню с дерева.