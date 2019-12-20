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Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последних месяцах беременности

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 18:32
Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последних месяцах беременности
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель позирует своему мужу

Эшли Грэм, которая уже в январе станет мамой, не устает удивлять своих поклонников. Недавно она рассказала, сколько набрала за период беременности и какие упражнения выполняла. Так, популярная модель дала откровенный комментарий:

"За всю беременность я набрала 5 фунтов (более 22 килограммов, – прим. ред.). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же подвижной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я, наконец, приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя лучше", призналась знаменитость.

Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последних месяцах беременности

Эшли чувствует себя превосходно (фото: instagram.com/ashleygraham)

А сегодня, 20 декабря, решила показать новые откровенные кадры. Провести старый год она вместе с мужем решила, устроив очередную жаркую фотосессию.

Эшли позировала перед любимым мужем Джастином Эрвином полностью обнаженной. На некоторых фото она примерила только белую рубашку. А на других осталась в одних носках. «Последний снимок года с любовью всей моей жизни, растущей любовью всей нашей жизни», – написала Эшли под снимками, которые показала в своем микроблоге.

Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последних месяцах беременностиЭшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Провокационные кадры собрали массу восхищенных комментариев. В том числе и от звездных друзей plus-size модели. Эмили Ратаковски, Эми Шумер и другие подписчики выразили мнение, что новая работа Грэм – это чистая любовь и настоящий восторг. Больше пикантных снимков вы можете увидеть здесь.

Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последних месяцах беременностиЭшли в вещах из новой линии (фото: instagram.com/ashleygraham)

Интересно, что, несмотря на скорое пополнение в семействе, будущая мама не сбавляет темпа. Она снимается для многих брендов, а также создает вещи для известных марок. К примеру, для Marina Rinaldi она разработала коллекцию вещей из денима. «Это десятилетие почти закончилось... поэтому мы возвращаемся к 80-м годам и всплеску блесток ...», – прокомментировала Эшли съемку, которой поделилась на днях.

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