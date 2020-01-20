Еще до замужества: в сеть "слили" фото Меган Маркл с подругами в элитном ночном клубе Канады

Семейный скандал по поводу отречения Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей (8 января) еще долго будет будоражить общественность. Тем временем, получив одобрение своего решения от Елизаветы ІІ, герцоги Сассекские продолжают жить дальше. 38-летняя Меган уже больше недели как живет в Канаде. И похоже, что в ближайшее время Маркл не собирается возвращаться в Великобританию. Как говорили ранее источники из ее близкого окружения: “Редкие визиты - и на этом все”! А вот принц Гарри пока что пребывает в Британии. 35-летний внук Елизаветы ІІ останется в родной стране до тех пор, пока не урегулирует все вопросы с родственниками.

И все же не сложно догадаться, что даже после урегулирования всех спорных вопросов, внимание к Меган и Гарри не остынет. Скорее наоборот - в свете последних событий жизнь герцогов Сассекских стала более интересна общественности. В сети даже стали появляться архивные кадры из “бурного прошлого” Меган.

Так, на одной из фан-страничек Маркл в сети instagram поклонники герцогини Сассекской опубликовали снимки, сделанные еще в 2016 году. На фото Меган позирует со своими лучшими подругами. При этом девушки развлекались в одном из самых модных и “элитных” ночных клубов Канады - Soho House Toronto. Где будущая супруга принца Гарри любила часто расслабляться со своими не менее влиятельными подругами.

Компанию Меган в тот вечер составили: Джессика Малруни и Софи Трюдо! Кстати, это трио в свое время называли “канадской элитой”.

Меган Маркл и Джессика Малруни

39-летняя Джессика Малруни - канадская модельерка, которая регулярно снимает сегменты для телевизионных шоу Good Morning America и CityLine. Она также является супругой старшего сына экс-премьер министра Канады - Бена Малруни. На данный момент Бен - канадский телеведущий.

Меган и Софи Трюдо

Еще одна не менее влиятельная особа - 44-летняя Софи Трюдо - жена 23-го премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Бывшая телеведущая, занимается благотворительной работой, уделяя большое внимание проблемам женщин и детей.

Так что компания собралась знатная. Меган хорошо знала, с кем стоит заводить знакомство. В британских СМИ неоднократно отмечали, что именно во время одного из таких веселых застолий в одном из клубов Лондона и познакомились Маркл и принц Гарри.

Отметим, что Маркл и Малруни - действительно лучшие подруги. До своего нового почетного статуса герцогини и переезда в Британию Меган проводила много времени с подругой и ее семьей.

Меган и Джессика

Маркл с дочкой Малруни

Напомним, ранее стало известно, во сколько Канаде обойдется пребывание Меган Маркл и принца Гарри.