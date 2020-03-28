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Еще та хозяйка: длинноногая Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел

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У ведущей вышел весьма насыщенный день

Леся Никитюк уже немного пришла в себя после неожиданной беседы по видеосвязи со своим кумиром, знаменитым американским певцом и актером Джаредом Лето. Украинская телеведущая мило поболтала с лидером группы Thirty Seconds to Mars, сидя в ванной после тренировки. Позже Леди Ле показала, как подготовилась и прихорошилась для следующего разговора со звездой - однако "дурачок" Джаред пока что не звонил, так что она решила разогнать скуку домашними делами.

На своей странице в Instagram Леся похвасталась эффектным образом и рассказала, что она успела сделать за день. Теледива позирует в коротком черном платье-пиджаке и оранжевых туфлях на шпильке, восхищая просто-таки "бесконечными" ногами.

Волосы ведущей красиво развеваются благодаря включенному фену, который тоже попал в кадр. Никитюк отметила, что она оказалась еще той хозяюшкой - а все благодаря карантину!

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"#ДомогосподаркаЛе
Сьогодні я зрозуміла що я ще та хазяйка!

  • побілила всі дерева в дворі
  • замаринувала курку
  • помила машину і навіть диски
  • помила пса
  • тренування 40 хв + додатково прес
  • подзвонила всім подружкам, навіть тим яким не дзвонила пів року
  • поприбирала в хаті, продезінфікувала підлогу
  • посіяли на городі салат і рукколу

АСТАНАВІТЄ МЄНЯ!" - похвасталась внушительным снимком переделанных дел артистка.

Пользователи сети оставили немало комплиментов стройным ножкам Леди Ле и похвалили ее за хозяйственность.

  • Треба зробити конкурс Міс ноги світу.Ти його зробиш!
  • А вікна помиті?)
  • О такие ноги, даются не каждой девушке
  • Молодець)))) карантин з користю
  • Хазяйка
  • Це круто коли є що робити))
  • Леся молодец
  • Леся красотка
  • Та ти просто богиня
  • Ноги, ноги как две дороги!
  • Оооо ну хозяюшка!!!!!! Шикарно выглядишьььь
  • Ты вообще умница и красавица!
  • Ну какие же великолепные ноги!!! Разве ж могут быть красивей?!
  • Леся ты хозяйка молодчинка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк эмоционально рассказала о деталях прямого эфира с Джаредом Лето.

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