Еще стройнее! 45-летняя Ева Лонгория поразила спортивной фигурой в "голом" купальнике

Ева Лонгория в последнее время постоянно постит горячие фото в откровенных нарядах. Особенно радуют поклонников снимки в купальниках – на них 45-летняя актриса выглядит невероятно стройной и привлекательной. На днях она показала кадр, где позирует в красном бикини с 2-летним сыном Санти на руках. А несколько часов назад выложила свое фото в «голом» купальнике.

Так, Лонгория выбрала бежевый купальник, который подчеркнул ее совершенные формы. Она позирует в прыжке на фоне моря, и с первого взгляда кажется, словно звезда парит в воздухе полностью обнаженной. Пляжный образ дополнили крупные солнцезащитные очки и мокрая укладка. Точеную фигуру Евы не оставили без внимания поклонники знаменитости. Они принялись писать Лонгории комплименты, называя королевой и самой красивой в мире.

Ева в новом пляжном образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева во время беременности набрала много лишних килограммов. В первое время после родов она подвергалась жесткой критике со стороны хейтеров. Ее образы на красной дорожке порой разносили в пух и прах из-за располневших параметров. Но Ева и не думала обижаться. Вместо этого она принялась усиленно работать над фигурой и пересмотрела питание. Результат – ее тело стало даже более идеальным, чем до беременности.

Ева вернулась в прекрасную форму (фото: instagram.com/evalongoria)

В своем блоге Ева часто демонстрирует, какие упражнения выполняет. Так, она обожает пилатес, йогу, а также часто применяет специальные приспособления для тщательной проработки мышц: резинки, гантели, специальный тренажер для ягодиц и многие другие. Что ж, результат того явно стоит!