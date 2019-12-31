Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Всемирно известные селебритис не дожидаются боя курантов, чтобы вручить друг другу подарки. Да и как известно, в западной Европе и США в большем почете все же находится Рождество, которое отмечают 25 декабря. Вот и признанная “икона стиля”, британская дизайнер Виктория Бекхэм не удержалась, чтобы показать многомиллионной армии поклонников своей семьи, что же она подарила Дэвиду на Рождество. Отметим, что еще 20 декабря 45-летняя красотка в прямом эфире с поклонниками призналась, что планирует подарить супругу нечто особенное. “Это будет действительно сложный паззл со множеством элементов. Дэвид, возможно, будет собирать его до следующего Рождества”, – посмеялась тогда Виктория.

Как выяснилось, она не шутила! Виктория действительно подарила мужу на Рождество детский конструктор (сразу два набора) со множеством мелких деталей. Ну а что еще подарить именитому экс-футболисту, у которого наверняка уже есть все, чего он желает?!

Вики поспешила запечатлеть процесс сборки на видео и показать его в своем блоге. Как видим, Дэвид действительно рад такому подарку и с удовольствием приступил к сборке сложных конструкций. Кстати, на упаковках отмечено, что конструкторы подходят для детей от 11 лет. Дэвид уверен, что сможет собрать их быстро.

Однако чуть позже, уже под вечер, Виктория сняла все еще сидящего за работой мужа, который почти собрал мини-автомобиль марки Land Rover. При этом Дэвид подшутил над женой, что может собирать этот конструктор до следующего Рождества. Вики также “в долгу не осталась” и со смехом сообщила, что супруг пока не знает, что его ждет и второй набор, когда он соберет первый.

Как выяснилось, после “героической” сборки Land Rover Дэвиду вручили второй конструктор. На этот раз - звездный корабль из киносаги “Звездные войны”. Так что теперь мы точно знаем, кто и новогодние праздники проведет, собирая конструктор. Но однозначно, спортсмен не против.

Кстати, Виктория также показала душевное фото с мужем. Один из праздничных вечеров они провели в кругу друзей. На снимке супруг нежно обнимает свою жену, улыбаясь в камеру.

Виктория и Дэвид Бекхэмы с друзьями (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала редкое фото с младшей сестрой. Вики и Луиза кокетливо поздравляют с Рождеством. При этом сложно не отметить, насколько сестры-подруги похожи.