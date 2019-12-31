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Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 10:22
Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)
Чета Бекхэм (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Похоже, что Дэвид Бекхэм проведет за сборкой не только Рождество, но и Новый год

Всемирно известные селебритис не дожидаются боя курантов, чтобы вручить друг другу подарки. Да и как известно, в западной Европе и США в большем почете все же находится Рождество, которое отмечают 25 декабря. Вот и признанная “икона стиля”, британская дизайнер Виктория Бекхэм не удержалась, чтобы показать многомиллионной армии поклонников своей семьи, что же она подарила Дэвиду на Рождество. Отметим, что еще 20 декабря 45-летняя красотка в прямом эфире с поклонниками призналась, что планирует подарить супругу нечто особенное. “Это будет действительно сложный паззл со множеством элементов. Дэвид, возможно, будет собирать его до следующего Рождества”, – посмеялась тогда Виктория.

Как выяснилось, она не шутила! Виктория действительно подарила мужу на Рождество детский конструктор (сразу два набора) со множеством мелких деталей. Ну а что еще подарить именитому экс-футболисту, у которого наверняка уже есть все, чего он желает?!

Вики поспешила запечатлеть процесс сборки на видео и показать его в своем блоге. Как видим, Дэвид действительно рад такому подарку и с удовольствием приступил к сборке сложных конструкций. Кстати, на упаковках отмечено, что конструкторы подходят для детей от 11 лет. Дэвид уверен, что сможет собрать их быстро.

Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Однако чуть позже, уже под вечер, Виктория сняла все еще сидящего за работой мужа, который почти собрал мини-автомобиль марки Land Rover. При этом Дэвид подшутил над женой, что может собирать этот конструктор до следующего Рождества. Вики также “в долгу не осталась” и со смехом сообщила, что супруг пока не знает, что его ждет и второй набор, когда он соберет первый.

Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Как выяснилось, после “героической” сборки Land Rover Дэвиду вручили второй конструктор. На этот раз - звездный корабль из киносаги “Звездные войны”. Так что теперь мы точно знаем, кто и новогодние праздники проведет, собирая конструктор. Но однозначно, спортсмен не против.

Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Кстати, Виктория также показала душевное фото с мужем. Один из праздничных вечеров они провели в кругу друзей. На снимке супруг нежно обнимает свою жену, улыбаясь в камеру.

Все еще мальчик: Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками (фото)

Виктория и Дэвид Бекхэмы с друзьями (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала редкое фото с младшей сестрой. Вики и Луиза кокетливо поздравляют с Рождеством. При этом сложно не отметить, насколько сестры-подруги похожи.

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