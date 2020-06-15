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Все еще лучшая: 62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройным телом в купальнике

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Актриса наслаждается летом

Шэрон Стоун – признанный секс-символ Голливуда, и годы тут не властны. В свои 62 звезда привыкла приятно удивлять энергичностью, жизнерадостностью, необычными увлечениями, а также красотой и стройностью. Благодаря своей прекрасной форме актриса может позволить себе любые наряды. Любит Шэрон блистать также и в откровенных купальниках.

Новое фото Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Несколько часов назад на странице знаменитости появилось новое фото – Стоун показала, как провела время выходные в компании подруги. Женщины сидят возле бассейна в купальниках, пьют прохладительные напитки, загорают и просто наслаждаются летними деньками. Актриса выбрала ярко-голубой с абстрактным рисунком слитный купальник, который дополнила очками с фиолетовыми стеклами. Она сидит в расслабленной позе, подняв ноги на диван. С убранными в пучок волосами, блистательной «фирменной» улыбкой и золотистым загаром она выглядит невероятно молодой и привлекательной.

Шэрон по-прежнему красива стройна (фото: instagram.com/sharonstone)

Поклонники не смогли сдержать слов восторга – они принялись писать многочисленные комментарии, восхваляя неувядающую внешность звезды «Основного инстинкта». Многие отметили удачный выбор солнцезащитных очков знаменитой красавицы, а также ее стройность.

  • Милые очки, красавица Шэрон
  • О боже, мне нужны это фиолетовые очки
  • Прекрасна
  • Так прекрасна действительно!
  • Так хороша
  • Прекрасного вам дня, леди
  • Я в восторге от фиолетовых очков, Шэрон. Какой это бренд?
  • Вау, моя любовь, красивая-красивая моя принцесса
  • Магнетическая
  • Горячая мамочка
  • Отлично выглядишь
  • Шэрон Стоун все еще прекрасна
  • Красивая
  • Икона

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/sharonstone)

Напомним, ранее Шэрон показала архивное фото, на котором танцует с папой и сестрой. В милой, но вполне обычной девочке весьма трудно угадать будущую звезду мирового масштаба. Тем более необычным показалось фото фанатам, которые буквально засыпали Стоун комментариями и вопросами о ее детстве.

Автор: Lite

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