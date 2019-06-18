Эротика и танцы на пилоне: MARUV засыпала сеть откровенными фото с концерта в Киеве

MARUV (Аня Корсун) провела 14 июня в Киеве самый масштабный из своих концертов. Скандальная исполнительница превзошла себя. На сцене столичного клуба "Стерео Плаза" MARUV сменила несколько нарядов – один откровеннее другого, представила новые хиты, а также еще более откровенные номера со своим герлз-бэндом. Кстати, от недавнего времени в команде Ани Корсун также появились парни.

Концерт MARUV посетили десятки украинских звезд. Среди приглашенных была Леся Никитюк, группа Yuko, Маша Ефросинина, Джамала и многие другие.

Тем временем MARUV буквально засыпала своих поклонников в сети instagram "обжигающими" фото с концерта. Певица себе не изменяет. Были неоднозначные сцены с девушками, много латекса, а также танцы на пилоне.

MARUV на пилоне во время своего столичного концерта (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что задолго до начала концерта Корсун активно ходила на занятия и изучала премудрости танцев на пилоне. Певица также активно снимала и показывала видео с занятий. Во время одного из них исполнительница подчеркнула, что это невероятно сложно – словно подготовка к запуску в космос. А после тренировки ее еще долго тошнило.

Ну а "всеми любимых" моментов с девушками на сцене было хоть отбавляй.

Концерт MARUV в Киеве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также MARUV показала что-то новенькое. Помимо уже привычного черного латексного костюма, а также кислотно-желтого боди Аня Корсун со своей командой появились в облегающих нарядах с необычным красно-черным принтом, который отдаленно напоминает анималье. Образ MARUV был дополнен лаковыми ботфортами с широким голенищем, а также наплечниками и необычным поясом-корсетом. Все выполнено в стиле "доминатрикс".

Концерт MARUV в Киеве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее MARUV рассказала, с чем не может смириться ее бабушка. Также певица отметила, как ее муж относится к сценическим образам своей жены.

А до этого MARUV в маске с рогами показала свой откровенный "козий движ". Певица показала поклонникам что-то новенькое.