Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии для известного глянца и рассказала о любви к "голым" фото

Эмили Ратаковски снялась для британского журнала GQ. Фотосессия была организована у нее дома, как принято в глянцевых кругах последнее время из-за коронавируса. Автором снимков стал супруг девушки – Себастьян Бир-Макклард, который в последнее время регулярно выступает фотографом своей супруги. На обложке 28-летняя модель предстала в белой футболке с принтом, а для съемки подобрала и другие образы. Так, один из самых ярких – в бежевом тренче (к слову, этото цвет ее любимый) на голое тело и высоких синих сапогах. Соблазнительные луки знойной бизнесвумен были как всегда горячо встречены ее поклонниками.

Новая обложка Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Многие, помимо привлекательной внешности, отметили ум и откровенность красавицы. Так, девушка дала развернутое интервью, в котором обсудила массу животрепещущих вопросов, включая сексизм и феминизм. По словам Эмили, ее любовь к обнаженным кадрам – вовсе не показатель ее несерьезности, это просто способ выжить. «Я извлекаю выгоду из своей внешности, работая моделью, чтобы выжить, а не чтобы рассказать миру, кто я такая. Это способ заработать деньги и обрести стабильность. В глубине души каждая девушка хочет прославиться…».

Эмили в объективе мужа (фото: instagram.com/emrata)

Она также в который раз подняла тему, как сложно приходится женщинам: из-за яркой внешности их перестают воспринимать всерьез и считаться с их мнением. «Женщина, которая выглядит определенным образом или преподносит себя определенным образом, якобы не может говорить о политике или читать книги. Это нелепо!», – уверена Эмили. Как-то Ратаковски столкнулась с ситуацией, когда журналист усомнился в любви к чтению модели. По ее словам, это отлично демонстрирует, как глубоко укоренились стереотипы о женщинах. При этом сама Эмили замечала и за собой подобный грех: в юности она «списала со счетов Деми Мур» из-за ее яркой сексуальной внешности, не вер в ее талант.

Напомним, Эмили Ратаковски – одна из самых популярных моделей в мир, известна своими обнаженными фото в сети Instagram и смелыми выходами на красные дорожки. С помощью яркой внешности девушке удалось привлечь в свой микроблог массу последователей. Поэтому, когда она создала линию купальников и домашней одежды, бренд мгновенно обрел популярность.