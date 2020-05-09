Ем до сих пор: Alyona Alyona в купальнике раскрыла свой рецепт увеличения груди

Рэперша взбудоражила сеть эффектным фото в купальнике
Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, покорила множество людей своей открытостью и чувством юмора. Пышнотелая артистка призывает любить свое тело и не стесняется показывать себя в смешных или пикантных видах. Так, она изрядно повеселила сеть видеороликом из серии "ожидание и реальность", где устроила танец с торшером вместо пилона. На свежем кадре в своем Instagram звезда также предстала в весьма откровенном образе.
На фото Alyona Alyona запечатлена в ярко-зеленом "купальнике" из капусты, сделанном с помощью фотошопа. Одну руку рэперша уперла в талию, а другую томно забросила за голову. В подписи к столь креативному снимку девушка поделилась шутливым рецептом, как можно увеличить себе грудь.
"Час молодої капусти. Лайк, якщо вірили в те, що від капусти груди більші виростуть. П.С. Я вірила, вірю і їм до сих пір", - с юмором прокомментировала Алена.
Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)
Фолловеры оценили эффектный лук артистки и принялись делиться своим опытом в использовании такого "секрета красоты".
Скриншот комментариев (facebook.com/alyonaalyonaoff)
Ранее Alyona Alyona поразила детскими фото и рассказом о грозном петухе.