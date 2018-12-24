"Елку уже поставили": Валерий Жидков рассказал, где будет отдыхать с семьей на праздники

Видео: Валерий Жидков поздравил украинцев с новогодними праздниками (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Предновогоднее время – всегда горячая пора для актеров и музыкантов. В то время как многие строят планы на новогодние выходные, обдумывают, как будут праздновать Новый год, куда пойти на выходные, то многие представители творческих профессий в новогоднюю ночь будут работать на корпоративах.

Сценарист, телеведущий и автор сценариев для шоу "Квартал 95" Валерий Жидков тоже будет встречать 2019-й на работе. Впрочем, как и другие участники "Квартала".

Что Валерий Жидков пожелал украинцам на Новый год, есть ли в семье актера особенные новогодние традиции и куда он с женой и детьми поедет отдыхать в 2019-м - артист рассказал в комментарии для RBC-Lite в перерыве между записью новогоднего "Квартала" в Национальном дворце искусств "Украина".

"Потратили выходной, чтобы поставить елку"

"Я хочу пожелать, чтобы впервые за всю историю страны в конце следующего года президент страны, кто бы им ни был, сказал, что год был легким. Впервые в истории! Чтобы это произошло в конце 2019-го года. Я очень хочу, чтобы это было правдой, это самое главное. Желаю всем года, который принесет позитивные эмоции!" - пожелал актер, обращаясь к украинцам.

По словам Жидкова, сам он к празднику пока не особенно готовится.

"Мы в таком темпе живем, что для меня эти две недели, которые остались до нового года – это так много еще! Поэтому даже не задумывался, как мы этот Новый год проведем. После Нового года мы поедем отдохнуть, а вот пока до Нового года много еще дел", - сказал он.

Фото: Валерий Жидков рассказал о новогодних праздниках (РБК-Украина)

Актер добавил, что на сегодня даже не знает, когда именно у него будет возможность устроить для себя отдых.

"Я даже еще не знаю, какого числа удастся передохнуть. Но елку мы уже поставили дома! Это единственное, чем могу похвастаться. Мы потратили выходной, поставили елку. Дети были рады! Не знаю, чем радовать их оставшиеся два выходных!" - добавил он.

"Сложно составить традиции новогодние в семье, где папа – актер"

Валерий Жидков с женой Марией Жидковой воспитывают двух дочек – 14-летнюю Елизавету и 4-летнюю Софию.

Есть ли у семьи особенные новогодние или рождественские традиции?

"Сложно составить традиции новогодние в семье, где папа – актер. У нас получается, что Новый год зачастую приходится встречать на работе. Но те выходные, которые после Нового года, стараемся быть вместе, никого не впускать в свою семью и как-то сами по себе где-то побыть какое-то время. Увидеть друг друга, вспомнить друг друга. И заново привыкнуть к папе, который иногда появляется дома", - говорит актер.

После напряженной работы на новогодние праздники семья Жидковых запланировала отпуск в ОАЭ. По словам актера, им хочется немного отдохнуть от зимней погоды и поехать в теплую страну.

"Мы хотим поехать в Эмираты. Вот такая у нас есть мечта. Мы хотим в лето, потому что что-то вот сегодня по грязи ехали. По снегу, по грязи. Хочется солнышка. Его очень не хватает!" – прокомментировал Валерий Жидков.

Напомним, ранее Тарас Тополя спел духовный гимн и растрогал украинцев.

А тем временем известные украинские юмористы Студии "Квартал 95" показали острую шутку о коммунальных тарифах.

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