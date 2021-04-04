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Элина Свитолина выходит замуж: теннисистка похвасталась огромным кольцом (фото)

Автор: Анна Киселева

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина обручилась с французом Гаэлем Монфисом. Пара уже давно вместе, хотя совсем недавно на некоторое время и ставили на паузу свои чувства. Пара намекнула на восстановление отношений 31 марта и уже 3 апреля заявила о планах пожениться.

Фотографии с помолвки опубликовала Элина Свитолина в своем Instagram.

Сразу после поражения в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами украинская теннисистка Элина Свитолина улетела из США в Европу. А спустя сутки в соцсетях Элины и француза Гаэля Монфиса появилось сообщение о помолвке.

Теннисистка опубликовала два фото – на одном она вместе с Монфисом стоит на фоне гор, а на ее безымянном пальце сверкает шикарное кольцо. На втором кадре Свитолина продемонстрировала уже отдельно руку с кольцом, чтобы все желающие могли полюбоваться огромным камнем.

"Да! Начало нашей вечности", - написала Cвитолина в подписи к снимкам.

Свитолина приняла предложение от Монфиса (фото: instagram.com/elisvitolina)

Под фотографией фанаты не устают поздравлять чету и искренне радоваться за своих спортивных фаворитов. Только на странице Свитолиной появилось не менее 4 тысяч поздравительных комментариев.

О том, что Элина Свитолина встречается с Гаэлем Монфисом, стало известно в январе 2019 года. Произошло это во время Australian Open. Француз приходил на ее матчи и сидел рядом с тренером в ее углу.

Пара даже имела совместный инстаграм g.e.m.s.life, куда выкладывали совместные фотографии. Однако уже в июне 2020 года пара заблокировала аккаунт. Украинская теннисистка удалила со своих страниц совместные снимки, а в СМИ просочилась информация, что спортсмены больше не вместе.

Однако неожиданно для всех в феврале 2021 года Свитолина заявила о том, что она больше не встречается с Монфисом – пара решила сделать перерыв. Свитолина тогда написала: "у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью".

Напомним, что ранее стал известен победитель Australian Open-2021.

До этого мы писали, что Свитолина проиграла россиянке и вылетела из турнира в Дубае.

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Новости Украины Элина Свитолина
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