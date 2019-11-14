Елена Кравец вспомнила о первом свидании с мужем и рассказала о семейной традиции

Звезда "Квартал 95" Елена Кравец, которая недавно эмоционально прокомментировала свой вылет из шоу Танцы со звездами 2019, разоткровенничалась о своей семейной жизни. Актриса уже 17 лет счастливо замужем за коллегой по цеху Сергеем Швецом, с которым познакомилась еще на первых этапах создания "Квартала". В Improv Live Show на Новом канале знаменитость вспомнила, каким было их первое свидание.

По словам Елены, оно было не очень романтичным - да даже и свиданием по нынешним понятиям это сложно назвать. Зато недавно они с супругом завели новую семейную традицию.

"Первого свидания в традиционном формате у меня не было. В те времена романтические встречи у нас как-то были не в почете. Денег всегда не хватало, и кафе в нашем микрорайоне тоже было немного. Зато мне очень запомнилось свидание с мужем, которое состоялось четыре месяца назад. Именно тогда мы решили ввести семейную традицию – вечер пятницы посвящать себе. мы позаимствовали ее в знакомых Сергея, у которых восемь детей", – поделилась Кравец.

Елена Кравец на шоу Нового канала (фото: пресс-служба)

Отметим, что Елена Кравец вышла замуж за своего коллегу по "Кварталу 95" в 2002 году. Тогда актеры работали в Кривом Роге, а между двумя юмористами вспыхнула взаимная симпатия. В 2003-м у супругов родилась дочь Мария, а шоу стало более популярным и в итоге перебралось в Киев.

Сейчас Елена и Сергей живут в доме в столице и воспитывают троих детей - кроме 16-летней Маши, которая уже живет отдельно, у пары есть 3-летние двойняшки Екатерина и Иван. Елена до сих пор выступает с "Квартал 95" и является главой "Женского квартала", а также принимала участие в Танцах со звездами, а ее муж – один из креативных авторов студии.

Елена Кравец с мужем Сергеем (фото: Instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец с дочерью Машей вышли в свет в стильных нарядах - они побывали на танцевальном шоу балета "Форсайт".

Ранее Елена Кравец рассказала о танцах с Юрием Ткачом в рамках эфира Танцы со звездами 2019.