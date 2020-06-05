Елена Кравец в трепетном образе предстала в новом для себя амплуа

Елена Кравец не боится экспериментов и открыта ко всему новому, особенно, если это касается творческих аспектов. Так, она приняла участие в проекте Танцы со звездами и не только усердно репетировала, но и меняла образы, каждый раз удивляя перевоплощениями, Елена декламирует стихи на поэтических вечерах и возглавляет "Женский квартал", причем для своих младших коллег сумела стать подругой и советчиком. Теперь же актриса решила попробовать себя в музыкальном жанре. Она исполнила нежный и чувственный дуэт вместе с Сергеем Бабкиным – песню "Спалах". Артисты презнтовали mood-видео – запись процеса создания песни, запись "Спалаха" на студии.

Идея создать творческий эксперимент возникла у звезд во время написания песни. Сергей предложил Елене поделиться своим женским взглядом и создать отдельную партию в песне. Так, она стала автором речитатива, а вместе в композиции они рассказали каждый о своем первом "спалахе" чувств между двумя людьми.

"Спалах" – это моя личная история любви, мое понимание того, как она зарождается. Это вспышка, которая происходит один раз в жизни. А Лена привнесла женский взгляд в мою мужскую историю. И мой поддержала!" – рассказал Сергей.

Фото: пресс-служба артистов

Елена призналась, что работать вместе с музыкантом было ей в радость, она назвала эту коллаборацию "подарком судьбы", но и вызовом самой себе.

"Нужно было постараться, не хотелось его разочаровать... Даже во сне я не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет такой шанс, такая удача – поработать над созданием песни вместе с человеком, чье творчество и чей талант я ценю много лет. Для меня "спалах" – это вспышка, озарение, искра, точка отсчета, начало сотворения всего, чего не существовало до этого момента...Что-то очень важное, мистическое и божественное одновременно", – считает актриса.

Видео: YouTube/Сергей Бабкин

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