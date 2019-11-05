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Элегантная кошечка: Настя Каменских покорила неоновым образом в "мексиканской компании"

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.11.2019 - 10:28
Элегантная кошечка: Настя Каменских покорила неоновым образом в "мексиканской компании"
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настю также поддерживает и Потап

Настя Каменских и Потап буквально вчера сообщили о завершении своего райского отдыха в Мексике. И пока поклонники звездной пары были уверены, что украинские исполнители возвращаются обратно в Украину, выяснилось, что Настя отправилась в столицу Мексики (город Мехико) с важной “рабочей миссией”. Поддержать свою звездную супругу отправился также и Потап.

Так, на своей страничке в сети instagram Каменских опубликовала серию фото и даже видео со студии одной из популярных мексиканских программ “Cuídate de la cámara”. Украинская красотка презентовала здесь свой новый заводной хит - песню “ELEFANTE” на испанском языке. Отметим, что дерзкий клип на новый хит набрал уже больше 7,3 млн просмотров!

В студии программы Настя записала видео с ее эпатажным ведущим.

Видео: instagram.com/kamenskux

Отдельного внимания заслуживает сочный образ исполнительницы. Для новой выхода перед камерами Настя выбрала стильный образ в неоновых тонах. Каменских позирует в оригинальном мини-платье в стиле сафари - с массивными карманами, широким поясом, который подчеркивает талию певицы. Образ дополняет водолазка кислотно-салатового оттенка под горло, с длинными рукавами. На ножках - черные босоножки на тонкой шпильке.

Еще один примечательный элемент образа - необычное украшение в виде “очков” с пантерами на оправе. Кстати, именно в таких “очках” Настя появляется в новом клипе “ELEFANTE”.

Элегантная кошечка: Настя Каменских покорила неоновым образом в &quot;мексиканской компании&quot;

Элегантная кошечка: Настя Каменских покорила неоновым образом в &quot;мексиканской компании&quot;

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

“Привет, мир! Так счастлива и воодушевлена”, - подписала одно из фото Настя.

Также на общем фото со съемочной командой “Cuídate de la cámara” видим и стильного Потапа.

Элегантная кошечка: Настя Каменских покорила неоновым образом в &quot;мексиканской компании&quot;

фото: instagram.com/kamenskux

Также предлагаем просмотреть еще раз нашумевшый клип Насти "ELEFANTE".

"Все только вместе!" Каменских и Потап растрогали сеть неиссякаемой романтикой Рай на земле: Каменских похвасталась шикарным отдыхом в Мексике (фото)
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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