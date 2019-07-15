Ела и не поправилась: Леся Никитюк рассказала о своей итальянской "диете"

После короткого отдыха в Италии Леся Никитюк уже вернулась в Украину, где успела засветиться на красной дорожке 10-го Одесского кинофестиваля. К слову, блестящий наряд телеведущей с откровенным декольте вызвал неоднозначную реакцию в сети. Тем временем она продолжает иногда показывать моменты, проведенные в солнечной Италии.

Отметим, что Леся отправилась в Сорренто на свадьбу своей подруги и экс-коллеги по шоу "Орел и Решка" Регины Тодоренко. Там она не только развлекалась на торжестве, но и наслаждалась местной кухней. На своей странице в Instagram ведущая показала фото из кафе, на котором она с аппетитом ест пасту.

По словам Никитюк, от местных макаронов она совсем не поправилась.

"Ребят макарошки??? Хто за??? кажуть від макаронів групи А не набираєш кг!!! Я жерла і не набрала. P.S. Еще на столе стоит масло в золотой бутылочке, будете в Италии обязательно отыщите", - рассказала о своем рационе ведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Многие подписчики признались, что тоже очень любят макаронные изделия, и оставили теплые отзывы забавному снимку Леси.

Как вы ещё не набрали в весе, постоянно вижу вас за едой на фото

Так на фото Леся , макароны и коньяк. Ну как можно попправиться???

Леся,я вас обажаю вы супер

Спагетти... Мммм...

Приятного аппетита

Вы красотка!))))

Правда.!! Кожен день як перша страва, Але лишень 70 грам

Моя ты кыця... Приятного аппетита

Жрать и не толстеть может только ведьма. Так что Леся проговорилась

Обожаю макароны!!!

Можна їсти все тільки про спорт не забувати

Леся Макароновна! Вы лучшая

Как понять что макароны группы А?

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк показала яркое фото среди подсолнухов. На эффектном кадре теледива оголила плечи и очаровала задорной улыбкой.

Кстати, Леся Никитюк продемонстрировала формы в купальнике без фотошопа и обработок.