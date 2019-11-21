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Экзотический цветок: Катя Осадчая блистала на балу в ярком платье и стильной шляпке

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Знаменитость побывала на дне рождения журнала Viva!

Эта неделя выдалась у Кати Осадчей как никогда загруженной - состоялось сразу несколько громких мероприятий, на которых она работала в качестве ведущей или присутствовала как звездная гостья. Сама шоувумен даже назвала ее в шутку "неделей вечерних платьев", ведь она едва успевала сменять один роскошный образ на другой. Так, на церемонии вручения премии Best Fashion Awards 2019 теледива сверкнула длинными ножками и пышным бюстом в корсетном платье с пикантным разрезом! А вот для Viva! Бал она выбрала наряд, в котором напоминала яркий экзотический цветок.

На праздновании дня рождения журнала Viva! Катя успела и пообщаться со звездными коллегами, и поработать в рамках программы "Светская жизнь". Для выхода в свет она выбрала вечернее платье в пол цвета морской волны с многослойной юбкой и рюшами, а также оголенными плечами. Эффектный лук дополняли необычная розовая шляпка в виде цветка и золотистые босоножки на каблуках.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Осадчая поделилась атмосферными снимками, на которых позирует, игриво присев на лестницу, а также у колоритной стены.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Тиждень вечірніх суконь, продовження", - прокомментировала кадры ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Мнения пользователей сети несколько разделились - большинство оставили комплименты образу Кати, однако нашлись и такие, которые посчитали платье неудачным.

  • Тиждень гарних капелюшків
  • Катя, Вам личать такі сукні.
  • Виглядаєте як випускниця
  • А взуття чудове!
  • Катю, Ви дууууже гарна жінка, але ця сукня Вам не пасує!
  • Красуня
  • Извините, выглядит как шторы! Мне очень нравится Катя, но за этим платьем не видно красивую фигуру!
  • Красиво, сказочно
  • Очень красивый цвет платья
  • Вы просто неймовiрно розумна та красива жiнка!!!!!!!
  • Ця особливо красива
  • Кері Бредшоу)
  • Вы шикарны. Обожаем вас
  • Катя, как всегда шикарная!
  • Як завжди, вау

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019.

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