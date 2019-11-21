Экзотический цветок: Катя Осадчая блистала на балу в ярком платье и стильной шляпке

Эта неделя выдалась у Кати Осадчей как никогда загруженной - состоялось сразу несколько громких мероприятий, на которых она работала в качестве ведущей или присутствовала как звездная гостья. Сама шоувумен даже назвала ее в шутку "неделей вечерних платьев", ведь она едва успевала сменять один роскошный образ на другой. Так, на церемонии вручения премии Best Fashion Awards 2019 теледива сверкнула длинными ножками и пышным бюстом в корсетном платье с пикантным разрезом! А вот для Viva! Бал она выбрала наряд, в котором напоминала яркий экзотический цветок.

На праздновании дня рождения журнала Viva! Катя успела и пообщаться со звездными коллегами, и поработать в рамках программы "Светская жизнь". Для выхода в свет она выбрала вечернее платье в пол цвета морской волны с многослойной юбкой и рюшами, а также оголенными плечами. Эффектный лук дополняли необычная розовая шляпка в виде цветка и золотистые босоножки на каблуках.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Осадчая поделилась атмосферными снимками, на которых позирует, игриво присев на лестницу, а также у колоритной стены.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Тиждень вечірніх суконь, продовження", - прокомментировала кадры ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Мнения пользователей сети несколько разделились - большинство оставили комплименты образу Кати, однако нашлись и такие, которые посчитали платье неудачным.

Тиждень гарних капелюшків

Катя, Вам личать такі сукні.

Виглядаєте як випускниця

А взуття чудове!

Катю, Ви дууууже гарна жінка, але ця сукня Вам не пасує!

Красуня

Извините, выглядит как шторы! Мне очень нравится Катя, но за этим платьем не видно красивую фигуру!

Красиво, сказочно

Очень красивый цвет платья

Вы просто неймовiрно розумна та красива жiнка!!!!!!!

Ця особливо красива

Кері Бредшоу)

Вы шикарны. Обожаем вас

Катя, как всегда шикарная!

Як завжди, вау

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019.