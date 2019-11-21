Экзотический цветок: Катя Осадчая блистала на балу в ярком платье и стильной шляпке

Знаменитость побывала на дне рождения журнала Viva!
Эта неделя выдалась у Кати Осадчей как никогда загруженной - состоялось сразу несколько громких мероприятий, на которых она работала в качестве ведущей или присутствовала как звездная гостья. Сама шоувумен даже назвала ее в шутку "неделей вечерних платьев", ведь она едва успевала сменять один роскошный образ на другой. Так, на церемонии вручения премии Best Fashion Awards 2019 теледива сверкнула длинными ножками и пышным бюстом в корсетном платье с пикантным разрезом! А вот для Viva! Бал она выбрала наряд, в котором напоминала яркий экзотический цветок.
На праздновании дня рождения журнала Viva! Катя успела и пообщаться со звездными коллегами, и поработать в рамках программы "Светская жизнь". Для выхода в свет она выбрала вечернее платье в пол цвета морской волны с многослойной юбкой и рюшами, а также оголенными плечами. Эффектный лук дополняли необычная розовая шляпка в виде цветка и золотистые босоножки на каблуках.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Осадчая поделилась атмосферными снимками, на которых позирует, игриво присев на лестницу, а также у колоритной стены.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Тиждень вечірніх суконь, продовження", - прокомментировала кадры ведущая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Мнения пользователей сети несколько разделились - большинство оставили комплименты образу Кати, однако нашлись и такие, которые посчитали платье неудачным.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Ранее Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019.