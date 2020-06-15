В экстремальном мини и корсете: дерзкая MARUV похвасталась декольте и длинной ножек

MARUV (Анна Корсун) продолжает, не переставая эпатировать публику. Певица часто меняла цвет волос и долгое время была блондинкой, лишь недавно снова вернулась к каре и привычному для поклонников черному цвету волос. А вот своей привычке провоцировать публику и будоражить воображение смелыми нарядами, певица изменять не собирается.

В этот раз обошлось без латекса и вызывающих нарядов, которые уступили место соблазнительному черному корсету со шнуровкой на спине и атласной юбке-мини оригинального кроя спряжками по бокам. Образ она дополнила аккуратной шляпкой и солнечными масивными очками. Хоть и позировала в помещении. На ногах - летние ботильоны с открытым носком.

К слову, у MARUV есть собственный мерч одежды. Своюлинию певица заспустила еще в 2018 году, а в ее коллекциях можно найти откровенные и провокационные аутфиты.

MARUV позировала у зеркала в откровенном образе (фото: instagram.com/maruvofficial)

Как-то певица призналась, что легко может купить вещь, которая потом лежит без дела, или одежду на размер меньше: вдруг похудеет. Но такое она смогла себе позволить лишь с приходом популярности, в юности звезда не была избалована деньгами.

MARUV похвасталась длинными ногами и декольте в корсете (фото: instagram.com/maruvofficial)

К слову, некоторые провокационные и откровенные сценические наряды нравятся мужу и директору Анны, Александру Корсуну, и он даже просит ее надеть для него их дома, чтобы добавить перчинку в отношения.

Напомним, что ранее MARUV в образе БДСМ-зайки устроила пикантный фотосет прямо на балконе.