Экстремально похудевшая Адель знатно повеселилась на свадьбе друзей (видео)

Адель, похоже, решила начать более активно радовать поклонников своими выходами. После заявления о творческом перерыве в прошлом году и окончании бракоразводного процесса с бизнесменом Саймоном Конекки в 2019 году, Адель решила взять себе длительный перерыв от светских вечеринок. Долгое время о певице ничего не было слышно и “видно”. Пока в январе 2020 года в сети не появились снимки исполнительницы, сделанные в время отдыха на Карибах. Тогда на фото певицу было просто не узнать! Фанаты Адель были поражены тем, насколько радикально изменилась суперзвезда. Как выяснилось позже, певица похудела на 45 килограммов! И это чуть больше, чем за полгода.

Однако и после такого достижения исполнительница на публике появлялась крайне редко. А если и появлялась, то в буквальном смысле избегала фотографов. Или же просила их себя не снимать. На прошлой неделе папарацци таки удалось снять знаменитость во время пробежки. Тогда поклонники смогли рассмотреть фигуру похудевшей Адель в облегающем спортивном костюме.

Видео: instagram.com/adelesp

А на днях “в руки” фанов попали еще более интересные кадры. Как выяснилось, на выходных Адель знатно повеселилась на свадьбе друзей в Лондоне. Несмотря на “творческий бан” певица в подарок исполнила несколько своих знаковых хитов, что сопровождалось восторженными аплодисментами собравшихся гостей. При этом поклонники подчеркнули, что несмотря на столь радикальное похудение, мощный вокал певицы остался при ней. Вот, что значит настоящий талант!

Видео: instagram.com/adelesp

Отдельного внимания заслуживает яркий образ исполнительницы. Для свадебной вечеринки Адель выбрала эффектный аутфит, который выгодно подчеркнул ее стройные формы. Певица надела облегающую футболку нежного кремового оттенка, заправив ее в пышную юбку длины миди, украшенную крупным флористическим принтом. Юбка отлично выделила талию певицы. Ранее исполнительницу чаще можно было встретить в мешковатой одежде. Наконец-то у нее появилась возможность демонстрировать и талию.

Скриншоты постов: instagram.com/adelesp

Забавно, что песни Адель пела босиком. Однако в сети появились снимки от вездесущих папарацци, на которых можно более детально рассмотреть вечерний образ исполнительницы. На ножках красовались нюдовые туфли на шпильке. Довершали аутфит массивные браслеты и серьги, а также маленькая белая кожаная сумочка.

При этом одно остается неизменным - даже после похудения Адель не любит, когда ее фотографируют.