Эксперты «Одруження наосліп» рассказали, как преодолеть ревность

Уже сегодня в 22:45 зрители канала «1+1» увидят очередную серию реалити-шоу «Одруження наоліп». Герои выпуска сталкнуться с такой распространенной проблемой, как ревность. Сегодня в студии «Сніданка з 1+1» Людмила Барбир вместе с экспертами проекта Даниэлем Салемом и Ириной Кириченко рассказали, из-за чего возникает ревность и как ее преодолеть, ведь из-за недоверия расстаются 12% украинских семей.

Героями выпуска стали работница телевидения Лана и спортсмен Михаил. Девушка в прошлых отношениях пережила измену и теперь ревнует новоиспеченного мужа и устраивает проверки. На примере участников реалити-шоу практикующий психолог проекта Ирина Кириченко объяснила, из-за чего возникла подобная ситуация и что в ней делать. «Прежде всего, ревность возникает из-за низкой самооценки и поиска подтверждения, что партнер любит и воспринимает. Также ревность может быть проективной. Например, если муж изменяет, в его окружении изменяют, значит высока вероятность того, что он будет думать, что и его жена изменяет. Ревность может быть проявлением страха одиночества, например, когда женщина уделяет все внимание мужу, и у нее не остается времени на себя. Она боится потерять эту «Вселенную». Еще есть ограничивающие убеждения. Например, мать говорит своей дочери: «Не верь мужчинам, они все обманывают». И тогда девушка вырастает и ищет такого человека, который подтвердит это, а если не подтверждает, то провоцирует его на соответствующие поступки», - комментирует психолог.

Психолог отмечает, что в 30% случаев - ревность является мотиватором для самосовершенствования, но в 70% - это страдание и боль. Даниэль Салем поделился своей историей ревности в семье: «В начале отношений с моей женой Машей у меня был период, когда я ревновал ее, хотя не было поводов. Это мешало обоим. Когда мы ревнуем, тратим большое количество энергии на непонятные вещи, сами портим себе и партнеру настроение. Когда ты хочешь все контролировать, то не получаешь удовольствия ни от завтрака, ни от поцелуя, ни от совместно проведенного времени. Ты постоянно недоволен. У меня есть друг, который в 40 лет холост из-за того, что все время ревнует девушек ко всем, к каждому столбу. Он несчастный человек».

Даниэль Салем и Ирина Кириченко (фото: 1+1)

Даниэль сказал, что сейчас в его семье нет места для ревности: «Мы прошли такой большой период жизни вместе, что друг другу доверяем. Уверен, что если в семье возникает проблема, то можно все обсудить, но ни в коем случае не нужно устраивать проверки».

Ирина Кириченко отмечает, что прежде всего нужно задать себе вопрос: «Действительно ли есть повод ревновать?». Например, если мужчина идет по улице и не пропускает ни одной юбки, то ревность небезосновательна. Тогда нужно поговорить с мужчиной и понять почему он так себя ведет. Если вы понимаете, что ситуация не меняется, но вы остаетесь в отношениях, то этот вопрос уже к вам: «Так ли вы хотите прожить свою жизнь, и именно этого ли вы заслуживаете?».

Еще больше советов от психолога Ирины Кириченко и Даниэля Салема о том, как построить крепкие отношения, смотрите каждый вторник в проекте «Одруження наосліп». Смогут ли герои справиться с ревностью, зрители увидят уже сегодня в 22:45 на телеканале «1+1».