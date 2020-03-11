Эксперт «Одруження наосліп» рассказала, стоит ли доверять первому впечатлению

Психолог Ирина Кириченко (фото: 1+1)

Еще больше советов от психолога Ирины Кириченко смотрите каждый вторник в проекте «Одруження наосліп».

Во вчерашнем выпуске романтического реалити-шоу «Одруження наосліп», которое выходит в 22:45 на телеканале «1+1», в поисках любви пришел 33-летний Дмитрий. Он родом из Одессы, однако уже 2 года живет в Германии, но жену хочет украинку. Мужчина мечтает встретить нежную, красивую девушку, у которой был опыт жизни за границей и знала иностранный язык. Проанализировав запросы героя, практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем решили, что мужчине подойдет Ольга, которая уже 15 лет живет в Италии. 31-летняя женщина со вспыльчивым характером работает косметологом и приехала в Украину, чтобы встретить мужчину с хорошим чувством юмора. Несмотря на положительное первое впечатление, у пары возникли конфликты.

Дмитрий и Оля. Свадьба вслепую – 7 выпуск, 6 сезон

Ирина Кириченко, психолог проекта, рассказала о том, насколько первое впечатление может быть ошибочным, и выделила три основных фактора, которые влияют на его формирование.

Преимущество над нами. Если кажется, что человек хорошо выглядит, успешный, чего-то достиг в жизни, то мы авансируем свое расположение и позитивное отношение, ведь другие качества такого человека тоже должны быть на высоте. Однако не факт, что в будущем не будет разочарований, ведь на первый взгляд, успешный и состоятельный человек, например, может оказаться скрягой. Успешна, ухоженная женщина может быть плохой хозяйкой.

Отношение к нам. Если человек при первой встрече делает комплименты, интересуется нами, внимательно относится, то мы тоже авансируем доверие. Хотя на самом деле мужчиной или женщиной может двигать только желание быть хорошим в глазах других, и все поведение направлено ​​только на удовлетворение собственных нужд.

Внешняя привлекательность. У каждого человека есть внешние критерии, которым мы отдаем предпочтение. Если человек не отвечает нашим критериям внешности, то мы можем закрываться, увеличивать дистанцию ​​и снижать кредит доверия. Хотя, мы начинаем с предубеждением относиться к человеку, не давая ей возможности проявиться.

Поэтому иногда первое впечатление может сыграть злую шутку, и мы отталкиваем человека, который нам подходит, или наоборот, слишком доверяем, не узнав хорошо другого.

Еще больше советов от психолога Ирины Кириченко смотрите каждый вторник в проекте «Одруження наосліп».