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Экс-участник Танцев со звездами 2019 Даниэль Салем снялся в клипе Артема Пивоварова

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 15:55
Экс-участник Танцев со звездами 2019 Даниэль Салем снялся в клипе Артема Пивоварова
Даниэль Салем (фото: пресс-служба актера)

Салем также поделился трогательной семейно традицией

Известный телеведущий, актер, эксперт в проекте «Одруження наосліп» на «1+1» и экс-участник прошедшего шоу Танцы со звездами 2019 Даниэль Салем снялся в новом клипе Артема Пивоварова. Съемки проходили в Одессе на берегу моря в одни из самых холодных осенних дней.

«Когда мне Артем предложил сняться в клипе к песне «Дом» и рассказал идею, я не раздумывая согласился. Это очень сильная история, которая найдет отклик у каждого. Мой герой ищет дорогу к семье после долгих лет. Я хорошо знаю, что такое тоска по дому и как тяжело находиться вдали от семьи. Самая долгая разлука с родными у меня была длинной в 3 месяца, тогда я был на съемках телепроекта в Таиланде».

Экс-участник Танцев со звездами 2019 Даниэль Салем снялся в клипе Артема Пивоварова

Также телеведущий рассказал, что каждый раз, когда возращается со съемок в Киеве в родную Одессу, то первым делом готовит для своей семьи вкусный завтрак: «Я очень люблю готовить и когда я дома, то обязательно делаю на завтрак пышный омлет с сыром и соусом гуакомоле. Моя дочка его просто обожает».

Артем Пивоваров - Дом

Напомним, ранее alyona alyona и JAMALA поразили совместной работой - песней "Забирай".

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