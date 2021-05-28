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Экс-Холостяк Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Квитковой

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Пятница 28 мая 2021 14:32
Экс-Холостяк Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Квитковой Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Главный герой 9 сезона романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин, который вместе с женой Дашей Квитковой ждут пополнения в семье, откровенно рассказал об их отношениях и раскрыл залог семейного счастья.

В своем Instagram ведущий поделился трогательным черно-белым фото с беременной супругой и признался, что они верят, что смогут сохранить свою любовь навсегда.

На утреннем снимке пара запечатлена лицом друг к другу - Никита сидит, а Даша стоит рядом. При этом шоумен с голым торсом, а девушка - в распахнутой белой рубашке, обнажающей ее уже большой животик.

Квиткова нежно гладит любимого по щеке, а тот обнимает ее за бедра.

Экс-Холостяк Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Квитковой

Даша Квиткова и Никита Добрынин поженились после шоу "Холостяк" и ждут появления на свет своего первенца (фото: instagram.com/kvittkova)

По словам экс-Холостяка, они с избранницей делают все, чтобы остаться вместе как можно дольше.

"Любовь навсегда. Возможно ли это? Мы никогда не знаем, что ждёт нас в будущем, но имеем полную власть над своим выбором в данный момент. Мы с Дашей каждый день работаем над нашими отношениями. Делаем все для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь вместе. С каждым днём становимся мудрее и ещё больше сближаемся", - поделился Добрынин.

При этом он отметил, что трудности случаются у всех.

"Бывает ли любовь навсегда? Мы выбираем жить здесь и сейчас. Мы точно знаем, что нет отношений без недопониманий, но уже знаем, как с ними справляться. Мы настолько сильно любим друг друга, что решили разделить свою любовь с нашим малышом. Совсем скоро нас будет больше, как и нашей любви друг к другу", - отметил мужчина.

Раскрыл он и секрет их с Дашей счастливых отношений.

"Залог наших счастливых отношений прост. Поделиться?

  • Всегда выбирайте сердцем, а не головой.
  • Умейте слышать своего партнёра.
  • Ищите компромиссы в спорных вопросах.
  • Будьте честны, говорите о своих чувствах или обидах.
  • Цените своего партнера.

Мы хотим, чтобы наша любовь была навсегда. Мы верим, что у нас получится", - рассказал ведущий.

Напомним, 20 мая Никита Добрынин и Даша Квиткова отметили первую годовщину брака. Сейчас пара ожидает рождения своего первенца.

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