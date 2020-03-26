Экономили на всем: Злата Огневич на карантине вспомнила, как жила ее семья в лихие 90-е

Певица уверена, что, как и тогда, со временем все наладится
Злата Огневич в последнее время не уставала поражать своих поклонников - то певица решила сменить имидж и обрезала свои длинные волосы, сделав стрижку каре. А в недавнем интервью ошеломила откровениями о личном и даже призналась, что готова решиться на искуственное оплодотворение, если не сможет встретить своего единственного. Как и все, артистка остается дома во время карантина и делится в сети, чем именно она там занимается - примеру, пишет стихи и песни, а также наконец начала хорошо высыпаться.
На новость о продлении карантина в Украине до 24 апреля Злата отреагировала грустным черно-белым фото в своем Instagram. На нем она поднесла руки к лицу будто в молитве и закрыла глаза. Огневич сравнила этот тяжелый период в жизни украинцев, многие из которых потеряли работу, с периодом "лихих 90-х".
В подписи к публикации звезда вспомнила, как тогда жилось ее семье, и призвала не терять оптимизма.
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
"...Вспоминаю лихие 90-е, когда наша семья экономила буквально на всём, уже не говоря об одежде... Скрипящая, но надёжная швейная машинка, за которой я вручную крутила колесо и перешивала старые вещи, штопала протёртые джинсы и даже умудрилась сшить концертное платье из древнего кусочка ткани- очень выручала тогда! )))) Часто отключали свет и местом общения была кухня при свечах. Мама готовила вкуснейшие блинчики во Вселенной, а потом рассказывала сказки, да такие красивенные, что фантазия уносила меня за моря-океаны... Так вот, я с огромной благодарностью вспоминаю тот период!!! Даже с большей, чем время, когда было хорошо )) ...
Наша вынужденная остановка окончится, всё наладится и мы продолжим погоню за главным призом; гречку скормим птицам, погасим долги из-за вынужденной безработицы, возможно, задумаемся о вечном... Только, я очень хочу, чтобы БЛАГОДАРНОСТЬ осталась в самом добром уголке нашего сердца", - откровенно поделилась Злата.
Подписчики благодарят певицу за мудрые слова и откровенность и соглашаются с ней, что испытания нас закаляют и нужно сохранять позитив.
Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)
Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о "романе" с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.