Екатерина Кухар впечатлила "экстремальным" трюком с мужем: дети повторили

Муж испугал приму-балерину до крика
Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов не скучают на карантине – они весело проводят время и умеют развлекаться, сидя дома. Так, прима-балерина присоединилась к популярному в сети флешмобу, для которого "надела" подушку вместо платья, но даже этот объемное изделие не смогло скрыть ее изящные формы и "испортить" точеную фигуру. Теперь же Екатерина с мужем пошли дальше и решились на "экстремальную" зарядку, которую. к слову, повторили из сын Тимур и дочь Настя. Видео Александр поделился в Instagram.
В начале ролика пара стоит в планке, а потом прима-балерина скатывается под мужа, он отжимается и ее целует, затем неожиданно хлопает в ладони, нависнув над женой, котрая от неожиданности вскрикнула и засмеялась. На втором видео Тиму и Настя в точности повторили тренировку родителей.
"Кто все-таки лучше справился: мы с масей или Тима с Настюшей?" - задал провокационный вопрос подписчикам Александр.
Поклонники балетной пары пришли в восторг от их необычного эксперимента и похвалили всех его участников.
Скриншот комментариев
Ранее муж Екатерины Кухар, Александр Стоянов вместе с сыном Тимуром повеселили ярким роликом с переодеваниями.