Екатерина Кухар очаровала сеть редким фото дочери

Балерина поделилась милым фото мужа с малышкой
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар нередко делится снимками своего старшего ребенка, сына Тимура, однако практически никогда не показывает дочку. На днях это все же случилось - танцовщица трогательно поздравила с днем рождения любимого мужа, Александра Стоянова, и поделилась редким снимком папы с дочкой.
Отметим, что 10 июня Александру исполнилось 32 года. В своих Instagram-stories балерина опубликовала милое пляжное фото, на котором супруг держит подросшую девочку на плечах.
"C Днем рождения! Лучший папа..." - трогательно подписала кадр Кухар.
Фото: Екатерина Кухар показала фото мужа с дочкой (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Ранее в интервью Екатерина рассказывала, что 4-летняя Настя — настоящая "папина дочка", вьет из него веревки, учится командовать и даже ревнует к маме. Александр ради своей маленькой принцессы и правда готов на все. Да и Тимур, старший брат, с первых минут знакомства был очарован сестренкой.
Артистка также похвасталась, какой у нее ловкий и крутой муж. Она выложила фото Стоянова в камуфляже и наушниках, явно сделанное в тире.
"Мой, молодой Сталлоне... Happy birthday my SHARPSHOOTER!!!" - написала танцовщица.
Фото: Екатерина Кухар поздравила мужа с днем рождения (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Подписчики балерины поспешили присоединиться к поздравлениям.
Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой на отдыхе в Греции.
Ранее обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком.
Также Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура - мальчику исполнилось 10 лет.