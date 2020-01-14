Екатерина Кухар без макияжа очаровала атмосферным фото с мужем из Китая

Александр Стоянов и Катерина Кухар – самая известная танцевальная пара Украины. Они оба - всемирно известные звезды балета, и если в работе у них случаются разногласия, то дома царят гармония и любовь. Супруги воспитывают сына и дочь и практически неразлучны, ведь они и на сцене всегда вместе. Сейчас они находятся на гастролях в Китае и подробно поделились своими впечатлениями об этой стране с поклонниками.

Екатерина выложила атмосферное селфи с мужем на фоне пагоды, при этом балерина запечатлена без грамма макияжа на лице. Она сопроводила фото длинным постом, в котором рассказала, что ее поразило в Китае.

"Китай — великая держава! Сердце азиатской истории с неповторимой культурой, жесткими традициями и необычной для европейцев философией жизни...Страна полная противоречий...Пугающая и восхищающая одновременно...За последние 10 лет в Китае изменилось многое...«Экономическое чудо» привело к повышению общего уровня культуры! А культура, увы, очень зависит от политики и большого бизнеса! Вы не найдёте здесь чай с ромашкой, мятой и мелиссой, потому что они мало спят и много трудятся...



Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)⠀

Страна в которой уживаются несопоставимые на первый взгляд вещи:

Технологическая цивилизация будущего проповедующая социалистический строй;

Борьба за экологию и самая «бешенная» промышленность, заставляющая людей ходить в масках, чтобы не дышать смогом...

Хотя, уже сейчас они задумываются о том, что самая последняя битва человечества будет за чистый воздух

Утонченное видение мира и упрощенное отношение к гигиене;

Эстетическое стремление к самому лучшему для нового поколения, стремительное заполнение преимущественным количеством международных балетных конкурсов ...

И единицы понимающие и говорящие на английском языке, даже в сфере обслуживания.....

Приобретение элитной недвижимости в крупнейших городах мира, дорогущие покупки в luxury бутиках и... копии мировых брендов.....)))

⠀

А главное... азиатские государства спонсируют и поощряют своих граждан, занимать руководящие должности в сфере культуры и политики в других странах, завоёвывая тем самым новые мировые территории, и имея инсайдеров внутри иностранной системы — контролируя её.....Если всё и дальше будет двигаться в этом русле, то в довольно скором будущем народы Азии будут править миром...)))

А мы, имея изначально массу преимуществ, природные ресурсы и выгодное географическое положение, останемся ни с чем....

В чём же их секрет и наш просчёт ...?!

Лень, ментальность или что-то другое...?! ))

И какие перспективы ждут нас ?!" - поделилась своими размышлениями Кухар.

Стоянов также опубликовал несколько фото из города Шеньян и присоединился к рассказу супруги, сделав акцент на изменениях в Китае за последние 10 лет.

"Китай 10 лет назад и сейчас, как говорят у нас в Одессе: «две большие разницы»)) Эта страна шагает вперёд уверенными и огромными шагами. У меня собственная градация изменений: «неандертальцы», прошло 10 лет, китайцы научились классно зарабатывать деньги. И вероятней всего, за этим всем стоит желание быть причастными к высокому уровню жизни. И поэтому, там уже достаточно много состоятельных и очень состоятельных людей. Они отличаются своим мышлением и осознанностью. Знаете в чем отличие между стратегом и тактиком?

Фото: Александр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Стратег думает о будущем, имеет цели, план на будущее и думает о том, как его реализовать; Тактика кормит то, что он делает сейчас.

Поэтому, китайцы выбрали путь стратега, тем самым отправившись в сторону счастливого будущего. А мы, к сожалению, стараемся прокормить себя сегодня и думаем о сегодняшнем, а максимум — завтрашнем дне. Я думаю, вы понимаете, почему так. В особенности, мне Китай запомнился своим гостеприимством))

Нас откармливали как на убой. Китайцы очень заботились о том, чтобы мы не были голодными и кормили нас три раза в день. А между завтраком, обедом и ужином нам приносили фрукты, бутерброды и сладкое. И как только мы поели, просили часик поработать и сразу идти на перекус. И так целыми днями: поели, можно и поработать; поработали, можно и поесть. P.S От театра до отеля — рукой подать)) Поэтому грим я снимал уже в номере", - рассказал Александр.

Фото: Александр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, украинская прима-балерина Екатерина Кухар на Новый год улетела в США вместе со своим супругом - премьером Александром Стояновым.