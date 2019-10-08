Екатерина Бужинская презентовала песню о неожиданной осенней любви

Украинская певица Екатерина Бужинская в новом треке "Закохана в осінь" призывает оглянуться вокруг, ведь судьба может быть совсем рядом, в одном из случайных прохожих. А также рассказала, как ей удалось заново влюбиться.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская презентовала танцевальный хит "Закохана в осінь" - песню о том, насколько важно узнать свою любовь и не пройти мимо своей судьбы. Премьера от певицы - это своеобразный гимн тому единственному человеку, о котором мечтает каждый из нас, которого ждешь всю жизнь и благодаря которому рождаются такие песни как "Закохана в осінь". Певица призывает оглянуться вокруг и дать шанс тому, кто уже давно рядом с нами, ведь судьба никогда не сводит двух незнакомых людей просто так. Иногда случайный звонок, встреча, или просто неожиданный взгляд и является тем самым шансом на счастливую жизнь с человеком, который еще вчера был для вас никем.

Екатерина Бужинская - "Закохана в осінь"

Премьеру песни артистка совместила с мини-каникулами в Италии вместе с супругом. В этот раз влюбленные отдыхали вдвоем, решив устроить себе небольшой романтический отпуск. С мужем Димитаром Стойчевым певица Екатерина Бужинская побывала в живописных уголках итальянского побережья, где вдохновилась на написание новых песен. По словам артистки, подобные поездки помогают ей заново влюбляться в супруга, так как благодаря путешествиям их чувства начинают играть с новой силой.

Екатерина Бужинская с мужем на отдыхе в Италии (фото: instagram.com/buzhynska)

"После каждого путешествия рождается история! В этот раз хит-мейкер Алексей Малахов идеально прочувствовал мое состояние и написал песню, которая созвучна с моим состоянием. Этой осенью хочется напомнить всем девушкам, что зима - уже близко, и согреваться холодными зимними вечерами приятнее в компании любимого мужчины", - комментирует посыл новой песни Екатерина Бужинская.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном.